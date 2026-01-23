Duelo de atores gigantes: Moura e Chalamet são favoritos ao Oscar

Com a indicação de Wagner Moura ao Oscar de Melhor ator, há uma disputa clara entre o brasileiro e o norte-americano Timothée Chalamet. Em uma sequência de vitórias, Timothée vem conquistando a crítica com sua performance em Marty Supreme. O ator estadunidense começou a se destacar no universo cinematográfico pelos seus projetos com Luca Guadagnino, como Me chame pelo seu nome (2017), que trouxe sua primeira indicação ao Oscar, e Até os ossos (2022). Timothée também brilhou em Adoráveis mulheres (2019), adaptação realizada por Greta Gerwig.

Depois de grandes sucessos quando mais jovem, Timothée cresceu mais ao fazer parte da franquia Duna, do diretor Denis Villeneuve. O ator interpreta Paul Atreides e protagoniza a história até aqui. No ano passado, o americano deu vida a Bob Dylan em Um completo desconhecido e arrematou mais uma indicação à premiação da Academia. Com a indicação de 2026, Timothée Chalamet se torna o ator mais jovem a ter três indicações.

Na temporada atual de premiações, o ator americano venceu o Globo de Ouro como Melhor ator em filme de comédia e venceu de Wagner Moura no Critics Choice Awards na categoria de Melhor ator. Timothée ainda está indicado no Bafta e no Actors Awards, listas das quais Wagner Moura ficou de fora. Mas Wagner Moura mostrou musculatura com uma série de premiações. O brasileiro venceu o Globo de Ouro, em Melhor ator em filme de drama, e ganhou prêmio de atuação no Festival de Cannes.

Ambos os atores possuem carreiras marcantes. Apesar de ser brasileiro e ter dado vida a muitos papéis, inclusive na televisão, Wagner também se destaca no meio internacional desde sua performance em Narcos, quando interpretou Pablo Escobar por duas temporadas da série da Netflix. Timothée e Moura entram como dois fortes competidores mas, se depender da torcida, o brasileiro volta com a estatueta para casa.

Repercussão antecipa o carnaval

Após o anúncio das indicações do Oscar, as redes sociais foram tomadas de comemorações pelo destaque do longa de Kleber Mendonça Filho. O próprio diretor utilizou as redes sociais para agradecer a energia brasileira em cima do sucesso de O agente secreto. Kleber, ao falar do número de indicações iguais a de Cidade de Deus e um ano após Ainda estou aqui alcançar o Oscar, quis lembrar que o destaque de O agente secreto é uma combinação de muitos fatores.

"A combinação de vir do Recife, que tem um talento nato para cultura, literatura, teatro e para o cinema. O Agente Secreto não surgiu esse ano. O Agente Secreto é fruto de muitos outros filmes. Não só os filmes que eu já fiz, mas o filme também não existiria sem Amarelo manga, de Cláudio Assis, por exemplo", comenta Kleber — ao assistir Amarelo manga, foi a primeira vez que Kleber viu a beleza de Recife em uma tela de cinema.

O cineasta também reforça a presença de filmes brasileiros no Festival de Berlim e pensa sobre o futuro. "Eu espero que novos filmes incríveis estejam sendo trabalhados hoje. Escritos, montados ou mixados nesse momento em que eu estou aqui falando com vocês. Um grande abraço para todo mundo que tenha acompanhado a trajetória do O agente secreto desde maio de 2025, no Festival de Cannes. Eu estou muito feliz com esse dia de hoje", finaliza Kleber Mendonça.

Atriz coadjuvante de O agente secreto, Suzy Alves conta ao Correio que o momento da divulgação foi muito emocionante. O longa foi indicado a Melhor elenco, além de Melhor filme, Melhor filme internacional e Melhor ator. "Isso é muito importante e significativo, pelo coletivo, de ter um elenco tão diverso e com tanta cara de Brasil real, e também por prestigiar e dar foco a uma profissão que é realizada silenciosamente no bastidor. Estou muito feliz que tenhamos sido indicados nessa categoria", afirma Suzy.

Selton Mello, ator de Ainda estou aqui, que esteve presente no Oscar do ano passado, parabenizou a equipe. "Emilie, Wagner, Kleber e todos os atores e técnicos de O agente secreto. Emocionante ver vocês fazendo mais e mais história no ano seguinte ao nosso. è de lavar a alma", escreveu o ator. Selton também destacou Adolpho Veloso. "Seu trabalho é estupendo em Sonhos de trem. Viva nossos talentos imensos", compartilhou o ator.

O presidente Lula também utilizou das redes para prestigiar o trabalho de Wagner, Kleber e Adolpho Veloso, diretor de fotografia. "O cinema brasileiro está em um dos melhores momentos de sua história! A indicação de O agente secreto para quatro categorias do Oscar é motivo de celebração para todo o país. É o reconhecimento da nossa cultura e da capacidade do Brasil de contar histórias que emocionam o mundo", escreveu o presidente. "Parabéns a toda a equipe de o O agente secreto pelas indicações: Melhor filme, melhor filme internacional, melhor direção de elenco e melhor ator para Wagner Moura. Parabéns também a Adolpho Veloso, pela indicação de melhor Fotografia em Sonhos de trem. O Brasil se orgulha de todos vocês", publicou.

A ministra da cultura, Margareth Menezes, afirmou que o cinema brasileiro vai brilhar no Oscar este ano. "Deixo meus parabéns ao Wagner, ao diretor Kléber, a todo o elenco, aos produtores, roteiristas e técnicos que estão nos bastidores fazendo toda a magia acontecer", destacou.

O vice-presidente Geraldo Alckmin manifestou sua torcida pelos indicados. "Grande dia para o Brasil e o cinema brasileiro. O agente secreto recebeu quatro indicações para o Oscar! E o diretor Adolpho Veloso também foi indicado para melhor direção de fotografia pelo filme Sonhos de Trem. Já estamos aqui na torcida", escreveu Alckmin.

Com humor, Daniela Mercury publicou um vídeo em clima de festa com Wagner Moura. A artista brincou que "o Nordeste tem o molho", referenciando a música de O Kanalha, que tem acompanhado os vídeos de Wagner em premiações. "Um feito gigante para o cinema e para a cultura brasileira e nordestina, sobretudo. Sabemos o quanto é difícil sermos legitimados ao contar nossas histórias. Um ato de coragem, persistência e resistência. Mas conseguimos, porque somos universais ao sermos regionais", destacou Daniela. (MR)

Confira todos os Brasileiros já indicados ao Oscar

Melhor Filme internacional

1963 - O Pagador de Promessas

1996 - O quatrilho

1998 - O que é isso companheiro?

1999 - Central do Brasil

2025 - Ainda estou aqui - Vencedor

2026 - O Agente Secreto



Melhor Direção de Elenco

2026 - O Agente Secreto

Melhor Filme

2025 - Ainda Estou Aqui

2026 - O Agente Secreto

Melhor Ator

2026 - Wagner Moura

Melhor Atriz

1999 - Fernanda Montenegro

2025 - Fernanda Torres

Melhor Fotografia

2026 - Sonhos de Trem -

Adolpho Veloso

Melhor Direção

1986 - O Beijo da Mulher Aranha

2004 - Cidade de Deus

Melhor Roteiro Adaptado

2004 - Cidade de Deus

Melhor Animação

2016 - O Menino e o Mundo

Melhor Documentário de Longa Metragem

2015 - O Sal da Terra

2020 - Democracia em Vertigem

Melhor Documentário de Curta Metragem



2022 - Onde Eu Moro

Melhor Curta Metragem em Live Action

2001 - Uma História de Futebol

Melhor Curta Metragem de animação

24 - Gone Nutty

Melhor Canção Original

1945 - Brasil - Rio de Janeiro

2012 -Rio - Real in Rio



Melhor Edição

2004 - Cidade de Deus

Trajetória de prêmios

Principais prêmios conquistados pelo O Agente secreto

Festival de Cannes (Melhor Ator e Melhor Direção)

Festival de Cinema de Jerusalém (Melhor Filme Internacional)

Festival de Cinema de Lima (Prêmio do Júri de Melhor Filme, Prêmio do Júri da Crítica Internacional de Melhor Filme e Melhor Filme na Competição Latino-Americana de Ficção)

Festival Biarritz Amérique Latine (Abrazo d'Honneur)

Festival de Cinema de Zurique (Golden Eye Award)

Festival de Cinema de Hamburgo (Arthouse Cinema Award)

Festival Internacional de Cinema de Chicago (Melhor Ator)

Festival Internacional de Cinema de Estocolmo

(Melhor Fotografia)

Los Angeles Film Critics Association Awards

(Melhor Filme Internacional)

New York Film Critics Circle Awards (Melhor Ator e Filme Internacional)

Festival Internacional do Novo Cinema

Latino-Americano de Havana (Melhor Direção,

Roteiro, Direção Artística, Montagem e Trilha Sonora)

Critics Choice Awards 2026 (Melhor Filme Internacional)

National Society

of Film Critics (Melhor Filme Internacional)

Lista de indicados nas principais categorias

Melhor Filme

Bugonia // Frankenstein // Hamnet // Marty supreme // Uma batalha após a outra // O agente secreto // Valor sentimental // Pecadores // Sonhos de trem

Melhor Diretor

Chloé Zhao (Hamnet) // Paul Thomas Anderson (Uma batalha após a outra) // Ryan Coogler (Pecadores) // Josh Safdie (Marty supreme) // Joachim Trier (Valor sentimental)

Melhor Ator

Timothée Chalamet (Marty supreme) // Leonardo DiCaprio (Uma batalha após a outra) // Ethan Hawke (Blue moon) // Michael B. Jordan (Pecadores) // Wagner Moura (O Agente secreto)

Melhor Atriz

Jessie Buckley (Hamnet) // Rose Byrne (Se eu tivesse pernas, eu te chutaria) // Kate Hudson (Song Sung Blue) // Renate Reinsve (Valor sentimental) // Emma Stone (Bugonia)

Melhor Filme Internacional

Foi apenas um acidente (Jafar Panahi) — França // O Agente Secreto (Kleber Mendonça Filho) — Brasil // Valor sentimental (Joachim Trier ) — Noruega // Sirât (Oliver Laxe) — Espanha // A voz de Hind Rajab (Kaouther Ben Hania) — Tunísia

Melhor Elenco

Hamnet // Marty supreme // O agente secreto // Uma batalha após a outra // Pecadores

Melhor Fotografia

Darius Khondji (Marty supreme) // Autumn Durald (Pecadores) // Adolpho Veloso (Sonhos de trem) // Dan Laustsen (Frankenstein) // Michael Bauman (Uma batalha após a outra)



