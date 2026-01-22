Após passagem pelo BBB26, Henri Castelli é cotado para trabalho na Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A rápida passagem de Henri Castelli pelo BBB 26 pode render novos desdobramentos em sua carreira na Globo. Segundo informações do jornalista Gabriel Vaquer, do portal F5, o ator, que tem contrato com a emissora até o fim do reality, passou a ser cotado para um novo trabalho na dramaturgia ainda em 2026.

De acordo com a apuração de Vaquer, a ideia de reaproveitar Castelli surgiu nos últimos dias, motivada pela postura considerada exemplar do ator após sua saída precoce do programa, causada por duas convulsões logo no início do confinamento. Nos bastidores, ele foi visto como profissional ao receber a equipe do Fantástico e manter uma relação respeitosa com a produção do reality, mesmo após o susto.

A Globo avalia o possível convite como uma forma de reconhecimento pelo comportamento do ator e também como uma compensação pelo episódio que interrompeu sua participação. Ainda segundo o F5, Castelli deixou claro internamente o desejo de voltar a atuar em novelas da emissora.

O ator não integra a dramaturgia da Globo desde 2019, quando participou de Malhação: Toda Forma de Amar. Antes do BBB 26, ele esteve no elenco da Dança dos Famosos, em 2024. O contrato atual termina em maio, mas prevê o pagamento integral do cachê do reality em casos de saída por motivos de saúde, o que se aplica à situação de Castelli, que permaneceu apenas dois dias na casa e não disputou provas nem prêmios extras.

