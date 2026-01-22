Wagner Moura estará em série animada do universo 'Star Wars'

O ator baiano Wagner Moura, recém indicado ao Oscar 2026 e vencedor do Glogo de Ouro pelo papel no longa brasileiro 'O Agente Secreto' - (crédito: Divulgac?a?o/Cibelle Levi)

O próximo projeto da carreira internacional de Wagner Moura foi revelado nesta quinta-feira (22/1), horas após fazer história como o primeiro ator brasileiro a concorrer ao Oscar. Moura estará no elenco da série animada Star Wars: Maul - Lorde das Sombras, que estreia no Disney+ em 6 abril.

No universo Star Wars, Moura dará voz ao capitão Brander Lawson. O personagem é descrito como "um detetive policial de respeito" que tem um parceiro droide, chamado Two-Boots. Na trama, dos mesmos criadores das séries Star Wars: A Guerra dos Clones e Star Wars Rebels, Lawson investiga acordos sombrios no planeta Janix e cruza o caminho do vilão Maul.

O brasileiro não é novato nas animações estrangeiras. Em 2022, ele dublou o Lobo Mau em Gato de Botas 2: O Último Pedido. Em entrevista ao The Washington Post, falando sobre o sotaque ser parte de seu apelo, Moura compartilhou que Ryan Coogler lhe disse recentemente que a interpretação do vilão animado inspirou os vampiros em Pecadores.

A dublagem do lobo, inclusive, rendeu a Moura uma indicação ao Annie Awards, conhecido como o Oscar da animação, na categoria de Melhor Atuação de Voz em Filmes.