Wagner Moura estará em série animada do universo 'Star Wars'

O próximo projeto da carreira internacional de Wagner Moura foi revelado nesta quinta-feira (22/1), horas após fazer história como o primeiro ator brasileiro a concorrer ao Oscar. Moura estará no elenco da série animada Star Wars: Maul - Lorde das Sombras, que estreia no Disney+ em 6 abril.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
No universo Star Wars, Moura dará voz ao capitão Brander Lawson. O personagem é descrito como "um detetive policial de respeito" que tem um parceiro droide, chamado Two-Boots. Na trama, dos mesmos criadores das séries Star Wars: A Guerra dos Clones e Star Wars Rebels, Lawson investiga acordos sombrios no planeta Janix e cruza o caminho do vilão Maul.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O brasileiro não é novato nas animações estrangeiras. Em 2022, ele dublou o Lobo Mau em Gato de Botas 2: O Último Pedido. Em entrevista ao The Washington Post, falando sobre o sotaque ser parte de seu apelo, Moura compartilhou que Ryan Coogler lhe disse recentemente que a interpretação do vilão animado inspirou os vampiros em Pecadores.
A dublagem do lobo, inclusive, rendeu a Moura uma indicação ao Annie Awards, conhecido como o Oscar da animação, na categoria de Melhor Atuação de Voz em Filmes.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Ítalo Martins, ator de "O agente secreto", celebra indicações do filme ao Oscar
- Diversão e Arte Tecnologia e competição retraem humanismo, no novo filme de Park Chan wook
- Diversão e Arte ‘O Agente Secreto’ tem sessões a R$ 15 após indicações ao Oscar
- Diversão e Arte Tânia Maria é "novo ícone do cinema", diz jornal 'New York Times'
- Diversão e Arte Quem é a primeira ex-BBB indicada ao Oscar com 'O agente secreto'
- Diversão e Arte Celebridade internacional, Wagner Moura marca presença no mundo da moda