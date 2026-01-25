Cantora carioca homenageia Zeca Pagodinho em novo projeto

Admiradora da obra de Zeca Pagodinho, cujo primeiro álbum considera como "irretocável", a cantora carioca Teresa Cristina lança Jessé — As Canções de Zeca Pagodinho, uma homenagem a um dos maiores intérpretes e compositores da música brasileira. O projeto já está disponível em plataformas de streaming.

Com nove faixas, o álbum apresenta músicas marcadas pela voz de Zeca, assim como composições autorais do cantor que foram interpretadas por outros artistas. Entre as gravadas por ele estão Testemunha ocular, lançada originalmente no disco Patota de Cosme, em 1987; Lente de contato, do álbum Mania da gente, de 1990; e Falsa alegria, de Um dos poetas do samba, projeto lançado em 1992.

As composições de Zeca Pagodinho gravadas por outros artistas presentes em Jessé são Voo de paz, com Jorge Aragão; Vem pra ser meu refrão, com Reinaldo; e Meu poeta, parceria com Arlindo Cruz. O álbum tem ainda Pisa como eu pisei e Mutirão de amor, ambas do álbum de 1988 Jeito moleque, e Jiló com pimenta / já mandei botar dendê, canção do disco Deixa clarear, lançado em 1995. Uma faixa inédita, Na pedreira de Xangô, parceria de Zeca com Beto sem Braço está prevista para ser lançada como parte de Jessé, ainda sem data confirmada.

Teresa explica que a ideia desse álbum, que leva o nome de batismo de Zeca Pagodinho, Jessé Gomes da Silva Filho, nasceu a partir da vontade de divulgar as obras do cantor que, por vezes, deixa de gravar as próprias composições para auxiliar outros artistas. "Eu percebi que o Zeca sempre deixou de gravar suas composições para ajudar seus amigos, porque ele sabe da diferença que faz para essas pessoas terem uma música interpretada por ele", conta. "Ele está sempre lançando outros compositores, abrindo espaço, e foi, então, que pensei que alguém precisava mostrar para o mundo as lindas canções que ele já fez, por isso o álbum e o novo show se fazem tão importantes."

Teresa Cristina homenageou outros cantores com álbuns no passado. Em 2002, lançou dois volumes de A música de Paulinho da Viola; Teresa Cristina Os Outros = Roberto Carlos, em 2012, parceria com a banda Os Outros; em 2016, Canta Cartola; e, em 2018, Canta Noel, homenagem a Noel Rosa. Em shows, já celebrou a obra de Maria Bethânia. Jessé - As Canções de Zeca Pagodinho é o primeiro álbum lançado por Teresa desde 2020; durante o período, a cantora participou de músicas com Martinho da Vila, Maria Rita, Xande de Pilares e Jorge Aragão.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco