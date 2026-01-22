Filho de Latino é internado em clínica de reabilitação e cantor desabafa

O cantor Latino, de 52 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (22/1) para revelar que o filho, Guilherme Namentti, de 26, foi internado em uma clínica de reabilitação para tratar a dependência química. O jovem é fruto do relacionamento do artista com Verônica Rodrigues e teve o reconhecimento de paternidade confirmado apenas em 2018, após exame de DNA.
Em um desabafo longo e emotivo no Instagram, Latino refletiu sobre os desafios da paternidade, os conflitos familiares e os aprendizados construídos ao longo dos anos. "A vida é feita de escolhas, erros e recomeços. Ninguém nasce pronto. Ninguém vem com manual. E ser pai é aprender todos os dias, muitas vezes até na dor", escreveu o cantor, ao relembrar o início da relação com o filho e as dificuldades enfrentadas ao longo do caminho.
O artista também falou sobre os julgamentos externos e os momentos em que precisou se afastar para tentar lidar com a situação da melhor forma possível. "Mas eu segui firme e focado, porque quem ama de verdade não abandona. Acredite!", afirmou. Segundo ele, ver Guilherme disposto a recomeçar, fazer planos e deixar o passado para trás representa uma recompensa pessoal e a confirmação de que insistir vale a pena.
Por fim, Latino agradeceu à equipe responsável pelo tratamento do filho e reforçou sua confiança no processo de recuperação. "Obrigado a toda equipe da @redefocoh pelo carinho e por vocês terem comprado essa briga comigo. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir! Parabéns, meu filho, e que você continue assim nessa sobriedade por você mesmo. O importante agora é olhar para frente! Te amo", concluiu.
