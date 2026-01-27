InícioDiversão e Arte
Hyldon e Pepeu Gomes lançam música 40 depois de rompimento

'O Pierrot, a lua e o mar' restabelece contato entre os músicos, que, por causa de futebol, estavam há quatro décadas sem se falar

O soul de Hyldon e a guitarra de Pepeu Gomes se encontraram no single O Pierrot, a lua e o mar, lançado neste mês. A primeira parceria entre os dois ocorre depois de 40 anos de afastamento. Há 40 anos, os músicos se desentenderam em uma partida de futebol entre amigos no Rio de Janeiro. 

O reencontro se deu em 2025. Durante festa promovida pela Warner Chappell Music, Hyldon foi abordado por um rapaz que disse que o pai era fã de seu trabalho e que gostaria de apresentá-los. Quando se aproximou, descobriu: o pai do rapaz era Pepeu Gomes. A conversa entre os músicos deu origem ao single.

A canção fala de amor, com sonoridade suave que remete aos anos 1980. O solo de guitarra de Pepeu é curto, mas marcante. Cassius Theperson (bateria), André Vasconcellos (baixo), Leonardo Vieira (guitarra), Mafram Maracanã (percussão), Márcio Pombo (piano, órgão e sintetizadores), Marlon Sette (trombone) também participam da música.

 

Correio Braziliense

27/01/2026 10:12
postado em 27/01/2026 10:12
