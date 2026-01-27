Canal Brasil celebra 20 anos do programa 'Espelho', com Lázaro Ramos

Canal Brasil celebra 20 anos do programa Espelho, dirigido e apresentado pelo ator Lázaro. Ramos - (crédito: ANA PAULA AMORIM)

Estreia nesta sexta-feira (30/1), no Canal Brasil, uma temporada especial do programa Espelho, atração que há 20 anos ocupa um espaço singular na televisão brasileira. O ator Lázaro Ramos é quem conduz e dirige a produção. Moldado em formato de entrevistas, o programa propõe conversas aprofundadas sobre identidade, cultura e questões sociais a partir das experiências de seus convidados. Nesta nova temporada, os episódios revisitam temas já debatidos ao longo dos anos, mas contextualizados para o cenário atual.

A produção traz 12 episódios inéditos e o primeiro conta com a participação das jornalistas Zileide Silva e Kenya Sade. A abertura discute o exercício do jornalismo hoje, os caminhos profissionais trilhados pelas convidadas e a importância da educação em suas trajetórias pessoais. A conversa também é intercalada por imagens de edições anteriores, criando um diálogo entre passado e presente.

Ao longo da temporada, Espelho recebe artistas, intelectuais e representantes de diferentes áreas, como Erika Hilton, Juan Paiva, Clara Moneke, Tony Ramos, Andrea Beltrão, Xamã e Itamar Vieira Junior. As entrevistas mantêm a proposta de escuta atenta e reflexão crítica, marca do programa desde sua estreia, em 2006. Cada edição ainda apresenta sugestões de leitura relacionadas aos temas discutidos, ampliando o debate para além da tela.

Para marcar o retorno do programa, o Canal Brasil exibe uma programação especial dedicada à trajetória de Lázaro Ramos. A maratona reúne filmes nacionais e entrevistas que dialogam com sua carreira no cinema, na televisão e na literatura. O especial funciona como aquecimento para a estreia de Espelho — 20 Anos Depois, exibida às 22h.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel