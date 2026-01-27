Canal Brasil celebra 20 anos do programa 'Espelho', com Lázaro Ramos

Estreia nesta sexta-feira (30/1), no Canal Brasil, uma temporada especial do programa Espelho, atração que há 20 anos ocupa um espaço singular na televisão brasileira. O ator Lázaro Ramos é quem conduz e dirige a produção. Moldado em formato de entrevistas, o programa propõe conversas aprofundadas sobre identidade, cultura e questões sociais a partir das experiências de seus convidados. Nesta nova temporada, os episódios revisitam temas já debatidos ao longo dos anos, mas contextualizados para o cenário atual.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A produção traz 12 episódios inéditos e o primeiro conta com a participação das jornalistas Zileide Silva e Kenya Sade. A abertura discute o exercício do jornalismo hoje, os caminhos profissionais trilhados pelas convidadas e a importância da educação em suas trajetórias pessoais. A conversa também é intercalada por imagens de edições anteriores, criando um diálogo entre passado e presente.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Ao longo da temporada, Espelho recebe artistas, intelectuais e representantes de diferentes áreas, como Erika Hilton, Juan Paiva, Clara Moneke, Tony Ramos, Andrea Beltrão, Xamã e Itamar Vieira Junior. As entrevistas mantêm a proposta de escuta atenta e reflexão crítica, marca do programa desde sua estreia, em 2006. Cada edição ainda apresenta sugestões de leitura relacionadas aos temas discutidos, ampliando o debate para além da tela.
Para marcar o retorno do programa, o Canal Brasil exibe uma programação especial dedicada à trajetória de Lázaro Ramos. A maratona reúne filmes nacionais e entrevistas que dialogam com sua carreira no cinema, na televisão e na literatura. O especial funciona como aquecimento para a estreia de Espelho — 20 Anos Depois, exibida às 22h.
*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel
Saiba Mais
- Flipar Sem predadores naturais, percevejo marrom asiático ameaça mais de 170 plantas no Brasil
- Cidades DF "Divergir não é problema; intolerância, ódio e mentira não são aceitáveis", diz ministra
- Flipar Max Richter estreia no Oscar 2026 com ‘Hamnet’ e consolida carreira no cinema
- Política Nikolas ironiza crítica de Amoêdo à caminhada até Brasília: "2,5%"
- Cidades DF Violência contra a mulher exige compromisso coletivo, diz pesquisador da UnB
- Flipar Os peixes mais rápidos do mundo
- Cidades DF Para CEO da Livre de Assédio, setores público e privado devem atuar juntos
- Cidades DF Marina Silva diz que mulheres passaram de "objeto" a sujeito político