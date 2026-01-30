Idênticos? Confira o elenco da nova saga dos Beatles

A Sony Pictures divulgou oficialmente as primeiras imagens do elenco que dará vida aos Beatles no cinema, revelando a caracterização dos atores escolhidos para interpretar o quarteto mais famoso da música. Os atores Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn e Barry Keoghan interpretarão, respectivamente, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

O projeto ambicioso contará com quatro filmes, cada um narrado a partir do ponto de vista de um integrante da banda. Intitulada The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, a saga será dirigida por Sam Mendes e marca um momento histórico: é a primeira vez que os Beatles autorizam o uso de suas músicas e de suas histórias pessoais em uma adaptação cinematográfica de ficção.

Além do quarteto principal, o elenco reúne nomes de peso. Saoirse Ronan interpretará Linda McCartney, enquanto Anna Sawai viverá Yoko Ono. Também participam dos filmes James Norton (Brian Epstein), Mia McKenna-Bruce (Maureen Starkey), Aimee Lou Wood (Pattie Boyd), Harry Lloyd (George Martin), David Morrissey (Jim McCartney), Leanne Best (Mimi Smith), Bobby Schofield (Neil Aspinall), Daniel Hoffmann-Gill (Mal Evans), Arthur Darvill (Derek Taylor) e Adam Pally (Allen Klein).

Segundo os produtores, os quatro longas foram pensados como a “primeira experiência cinematográfica para maratonar”, com histórias que se complementam. Cada filme acompanha a trajetória individual de um beatle até o momento em que seus caminhos se cruzam, culminando na formação da banda que revolucionou a música popular no século 20.

Durante o anúncio do projeto, Sam Mendes explicou por que optou por esse formato inédito.

“Eu tentei contar essa história por muito tempo, mas sempre achei que a dimensão da banda era grande demais para caber em um único filme. Agora encontramos um jeito de fazer isso”, afirmou.

“Não estamos fazendo apenas um filme sobre os Beatles — estamos fazendo quatro. Talvez essa seja uma chance de entendê-los um pouco mais profundamente”, prometeu.

Os quatro filmes têm estreia prevista para abril de 2028, embora ainda não esteja claro se serão lançados simultaneamente ou ao longo do mês.

Ativos entre 1960 e 1970, os Beatles se tornaram uma das bandas mais influentes da história da música, com canções que atravessam gerações, como Hey Jude, Come Together, Let It Be e Here Comes the Sun. Atualmente, apenas Paul McCartney e Ringo Starr estão vivos, o que torna o projeto ainda mais simbólico para fãs e para a história do rock.