Sesc abre inscrições para Prêmio de Literatura em 2026

Prêmio Sesc de Literatura, voltado a escritores inéditos, está com inscrições abertas até o dia 2 de março, no site da instituição. A inscrição é gratuita e podem concorrer obras não publicadas nas categorias Romance, Conto e Poesia. Os premiados terão seus livros publicados pela Editora Senac Rio e vão receber R$30 mil em dinheiro.

Além da publicação dos livros e do prêmio em dinheiro, os vencedores serão apresentados ao público em cerimônia com noite de autógrafos no final do ano. Também vão participar de bate-papos e mesas-redondas em eventos culturais promovidos pelo Sesc ao longo de 2027.

Segundo Leonardo Minervini, gerente interino de Cultura do Departamento Nacional do Sesc, o Prêmio cumpre o papel fundamental de identificar autores estreantes que possuem obras de alto vigor artístico. “Em 2026, mais uma vez, o Sesc abre oportunidade para a renovação da nossa literatura, oferecendo ao autor estreante não apenas a publicação, mas uma inserção real no mercado editorial e o contato direto com o público em todas as regiões do Brasil”, diz. Os livros serão distribuídos na rede de bibliotecas e escolas do Sesc, em todas as regiões do país.

O processo de seleção dos trabalhos inscritos é realizado por comissões julgadoras compostas por críticos literários, escritores e editores de diferentes regiões do país. O júri avalia as obras sem ter conhecimento da identidade dos autores, julgando somente por mérito literário.

O resultado será divulgado em agosto.





Serviço

Prêmio Sesc de Literatura

Inscrições no site, de 02/02 até 02/03 às 18h.