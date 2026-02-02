Rupa Figueira interpreta Mussum em peça sobre a vida de Renato Aragão

O ator Rupa Figueira se prepara para a estreia de Adorável Trapalhão — O musical, no Rio de Janeiro, em fevereiro. O espetáculo apresenta a trajetória de Renato Aragão, desde a infância até sua consagração como um dos maiores nomes da história da televisão e do cinema brasileiros. O público acompanha o surgimento do personagem Didi, a formação de Os Trapalhões e os bastidores de uma carreira que atravessou décadas, emissoras e gerações. Nela, Rupa tem um papel essencial, interpretar Mussum.

“A produção tem uma presença muito forte dos Trapalhões. É inegável a importância deles na ascensão de Renato. Além disso, o musical passa brevemente pela vida dos quatro trapalhões, contando a história de cada um”, conta Rupa.

Natural da Zona Leste de São Paulo, Rupa começou na atuação aos 15 anos no Centro Cultural da Penha, através de uma iniciativa voluntária. Sempre cultivou o desejo de ser ator, mas descobriu no teatro musical uma vertente que se apaixonou. Ele também tem uma relação forte com música desde muito novo, com referências de R&B e jazz influenciadas por sua avó e seu pai, e artistas como Betty Wright, Tim Maia e D’Angelo. Com apenas 23 anos, já integrou o elenco de musicais como Meninas malvadas, Jersey Boys e Elvis.

Mussum se tornou uma figura icônica na televisão brasileira. No programa, popularizou um modo de falar acrescentando as terminações "is" ou "évis" as palavras como “forévis”, “cacíldis”, “coraçãozis”, além do consumo constante de bebidas alcoólicas pelo personagem.

“Eu acredito que todo ator comediante preto no Brasil tem um pouco de Mussum dentro de si, não só pelas portas que foram abertas por esse grande artista, mas também pelo material de estudo deixado por ele. Meu pai sempre falava muito dele, mas assim que esse personagem caiu na minha mão, busquei minhas referências, como o filme biográfico e o livro escrito por Juliano Barret”, diz.

Rupa acredita que Mussum, para além da veia cômica muito presente, acabava se tornando um personagem construído de tudo que um público racista esperava, como um homem preto, pobre e sambista. “Ele, para mim, é o maior exemplo dos meios justificarem os fins nesse país. Durante anos acreditava-se que pessoas pretas só sabiam fazer samba e jogar futebol, e para a época, muitas coisas eram comuns, mas olhar pra ele com um viés político nos dias de hoje é também notar que o mundo vem mudando e isso é muito importante”, reflete.

“Os Trapalhões é o pavimento da comédia brasileira. É logico que existiram muitos outros antes, como Chico Anísio, Grande Othelo dentre outros, mas pensar em comédia na televisão e sucesso nacional para minha geração é pensar neles”, complementa.

Os ensaios e preparação de Rupa para a estreia da temporada carioca têm sido corridos, mas muito especiais. Os outros Trapalhões são interpretados por Rafael Aragão, Thadeu Torres e Vicenthe Delgado. “Eles tinham uma sintonia como a de amigos que se conheciam há anos, e eu acreditei que esse seria um dos desafios de trabalhar com atores que eu não conhecia e nunca havia trabalhado, mas esse sentimento se dissipou nos dois primeiros dias de trabalho. Os três são uns queridos, tem sido ótimo trabalhar com eles”, ressalta.

“A expectativa é que o público carioca goste desse musical, que está sendo levantado com tanto carinho por pessoas tão especiais para contar um pouco mais a vida de Renato Aragão e dos Trapalhões”, vibra sobre a expectativa de chegada aos palcos com o espetáculo.

Adorável Trapalhão — O musical abre temporada de 26 de fevereiro a 19 de abril no Teatro Sesc Ginástico, no Centro do Rio.