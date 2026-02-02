InícioDiversão e Arte
INTERNADA EM SÃO PAULO

Mara Maravilha tem estado de saúde atualizado após parar na UTI

Na UTI, apresentadora passa por exames e não pode receber visitas

Mara Maravilha tem estado de saúde atualizado após parar na UTI - (crédito: Observatorio dos Famosos)
A cantora Mara Maravilha segue hospitalizada em São Paulo e permanece sob cuidados intensivos enquanto passa por uma série de exames e recebe medicação contínua. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2/2) por meio de um comunicado oficial publicado nas redes sociais da artista. Segundo a equipe médica, ainda não há um diagnóstico conclusivo, e a orientação é de isolamento total, sem autorização para visitas neste momento.

Em nota, a assessoria informou que "Mara Maravilha permanece internada na UTI do Hospital Nove de Julho, onde continua realizando exames e recebendo as medicações necessárias, sob acompanhamento médico". O texto também reforça que "por hora, entendemos que visitas estão suspensas", pedindo respeito ao momento delicado enfrentado pela artista.

O comunicado destaca ainda que "apenas o contato informado nesta nota está autorizado a prestar esclarecimentos oficiais" e alerta que "qualquer informação divulgada por terceiros, inclusive conteúdos inverídicos, não é reconhecida pela equipe". A nota finaliza solicitando que o público mantenha as orações pela recuperação da cantora.

Internada desde domingo (1º/2), Mara Maravilha também usou as redes para explicar o afastamento profissional. Ela afirmou: "Por hora, comunico que minha agenda de trabalho está suspensa" e completou dizendo que precisa de apoio espiritual diante do momento delicado.

Observatório dos Famosos
02/02/2026 20:01
