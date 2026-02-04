Videodança Poder à Deriva será lançado com performance ao vivo

O coletivo multilinguagem Arte&Cena lança o projeto de audiovisual Poder à Deriva, que combina a projeção de um filme com uma performance ao vivo e interativa ao público. O circuito de estreia ocorre dos dias 6 a 8 de fevereiro, com entrada livre, no Memorial dos Povos Indígenas (6/2), Complexo Cultural de Planaltina (7/2) e na Feira Livre da Fercal (8/2).

A obra audiovisual é uma crítica às estruturas de poder hegemônicas. Poder à Deriva entrelaça os arquétipos do Tarô com a lógica do capital e constrói uma narrativa anticapitalista e antipatriarcal. O enredo propõe a reflexão sobre novos territórios existenciais e outras possibilidades de consciência a partir de uma memória ancestral que eleva a urgência de um despertar para o momento atual.

O projeto foi patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e tem como proposta ser uma experiência multissensorial. O evento apresenta uma performance ao vivo onde as intérpretes-criadoras interagem diretamente com a projeção das imagens e com a plateia.

Fundado em 2001, o Arte&Cena se consolidou como um grupo multilinguagem, reunindo artistas do teatro, dança, audiovisual, artes plásticas, música, literatura e acessibilidade. Com mais de duas décadas de atuação, a instituição é reconhecida pela criação artística de vanguarda, formação de público, compromisso com a acessibilidade e fortalecimento da economia criativa.





Serviço

Poder à Deriva

Nesta sexta-feira (6/2), às 20h, no Memorial dos Povos Indígenas; sábado (7/2), às 18h30, no

Complexo Cultural de Planaltina; domingo (8/2), às 9h30, na Feira Livre da Fercal. Entrada franca. Não indicado para menores de 14 anos.