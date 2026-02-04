Animal Crossing: New Horizons 3.0 amplia a ilha e reforça o jogo como refúgio virtual

Animal Crossing: New Horizons, lançado originalmente em 2020, chega em 2026 com uma nova versão, que refina alguns aspectos do original e melhora a experiência do jogador. O título convida o jogador a abandonar a vida urbana e a viver uma experiência acolhedora em uma ilha deserta, mas cheia de possibilidades.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Como um morador recém-chegado, a missão é coletar recursos, construir ferramentas, decorar espaços e criar laços com os vizinhos, enquanto a ilha se torna pouco a pouco um refúgio personalizado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Vilão de Harry Potter vira símbolo de sorte no Ano Novo Chinês

Conhecido também como um "jogo de fazendinha da Nintendo", Animal Crossing mistura simulação de vida, criatividade e um ritmo tranquilo que acompanha o tempo real. O jogo é um convite ao descanso, se destacando como uma boa opção para desacelerar, relaxar e aproveitar cada momento.

Upgrade para o Switch 2

Animal Crossing: New Horizons está disponível para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 (foto: Reprodução/Nintendo)

Agora é possível jogar em resolução 4K com imagens mais limpas e suaves e texturas mais definidas. O novo modo mouse foi uma adição essencial, construir, organizar e personalizar a ilha tornou-se muito mais fácil. Re-decorei minha casa somente com o modo mouse, então posso afirmar que foi ótima adição. O multiplayer também merece um destaque, as ilhas agora permitem até 12 jogadores simultâneos, o que tornou as visitas muito mais divertidas.

Atualização 3.0

Animal Crossing: New Horizons está disponível para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 (foto: Reprodução/Nintendo)

Com certeza o ponto alto da atualização é o mais novo recurso, o Hotel, uma construção no final do píer da ilha do jogador. A família de Kapp’n te coloca como designer-chefe de algumas suítes temáticas. Cada quarto que você conclui te recompensa com Hotel Tickets, uma moeda que pode ser trocada por itens e roupas exclusivas.

O hotel afeta também a ilha, turistas e visitantes aparecem com mais frequência, o que acaba gerando mais vida ao lugar. Essa mecânica nova agrada principalmente aqueles jogadores que “concluíram” suas ilhas, como mais um objetivo na história.

A minha adição favorita são as Slumber Islands, que é um modo criativo e cooperativo dentro do New Horizons. Nessas ilhas você e seus amigos podem construir e decorar juntos o ambiente, mas com um diferencial: todas as ferramentas de design ficam mais acessíveis, o que permite o jogador modificar o terreno e colocar móveis sem custo.

Além disso, as parcerias com LEGO, The Legend of Zelda e Splatoon trouxeram novas roupas e itens de decoração. Vale ressaltar que os conteúdos de Zelda e Splatoon ficam restritos ao uso de Amiibos compatíveis, que não só adicionam novas construções, mas trazem novos personagens.

Considerações Finais

Animal Crossing: New Horizons está disponível para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 (foto: Reprodução/Nintendo)

Animal Crossing: New Horizons 3.0 traz novidades e mostra que é possível inovar com algo mais simples, e agrada também toda a comunidade. A versão para Nintendo Switch 2 refina a experiência do jogador, com um multiplayer aprimorado e a inclusão de ferramentas que usam novas funções do console, como o microfone e o modo mouse.

A atualização 3.0 é gratuita e está disponível para as duas versões. O Hotel e as Slumber Islands trazem muitas novas possibilidades para o jogo, além de novas experiências. As parcerias temáticas são muito divertidas e adicionam essa sensação de nostalgia para os jogadores.

Contudo, mesmo após o upgrade e a atualização, o Brasil continua com a falta de suporte para o português, mesmo com alguns jogos da gigante japonesa já sendo traduzidos. Com uma dificuldade dessa, o título pode limitar seu alcance e se tornar uma barreira para jogadores que não entendem inglês.

Animal Crossing: New Horizons está disponível para Nintendo Switch e Nintendo Switch 2.

*Está análise foi feita com uma cópia enviada pela Nintendo Brasil

*Estagiária sob supervisão de Ana Raquel Lelles

Saiba Mais Diversão e Arte Virginia Fonseca relata mudança alimentar da filha por motivo de saúde

Virginia Fonseca relata mudança alimentar da filha por motivo de saúde Diversão e Arte Rock in Rio confirma Avenged Sevenfold e Bring Me the Horizon

Rock in Rio confirma Avenged Sevenfold e Bring Me the Horizon Diversão e Arte Cecília Buarque estreia com Carlinhos Brown na 'Enxaguada de Yemanjá'





