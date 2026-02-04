Cecília Buarque estreia com Carlinhos Brown na 'Enxaguada de Yemanjá'

Pai e filha dividiram os vocais em 'Lua soberana' e emocionaram a plateia na Vila Caramuru - (crédito: Reprodução / Instagram)

A cantora Clara Buarque não escondeu o orgulho ao acompanhar um momento especial da família: a estreia da irmã, Cecília Buarque, ao lado do pai, Carlinhos Brown, no palco da tradicional Enxaguada de Yemanjá. A apresentação aconteceu na noite de segunda-feira (2/2), na Vila Caramuru, em Salvador, e foi registrada por Clara, que compartilhou cenas do encontro musical.

Pai e filha dividiram os vocais em Lua soberana, composição de Sergio Mendes, e arrancaram aplausos emocionados do público. Em um dos instantes mais marcantes da noite, Brown interrompe o próprio canto para apenas observar Cecília, de 19 anos, deixando o talento da jovem conduzir a canção.

Cecília, ou Ceci, como é chamada pelos mais próximos, é filha de Carlinhos Brown com Helena Buarque, filha do meio de Chico Buarque e da atriz Marieta Severo. Embora more no Rio de Janeiro com a mãe, mantém uma relação próxima com Salvador, onde costuma passar temporadas ao lado do pai e do irmão mais novo, Daniel, de 6 anos, fruto do atual casamento de Brown com Danielle Barvanelle.

Além da música, Ceci também demonstra afinidade com as artes visuais. Estudante, ela já se dedica à pintura e aparece em um vídeo publicado por Clara trabalhando em uma tela enquanto escuta Gal Costa na vitrola, em uma praia de Salvador.

Nas redes sociais, Carlinhos Brown fez questão de destacar as qualidades da filha, chamando atenção para sua sensibilidade artística e presença musical. “Uma menina doce, inteligente, linda, generosa e musical, com uma voz que encanta a todos ao seu redor”, escreveu o artista. O elogio pode indicar que uma nova artista esteja despontando em uma família marcada por grandes nomes da cultura brasileira.