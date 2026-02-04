Galo da Mudrugada cumpre agenda em Brasília e articula ida a Nova Iorque

O Galo da Madrugada cumpriu agenda institucional em Brasília nesta quarta-feira (4/2). O presidente da agremiação, Rômulo Guerra Meneses, entregou a honraria do Galo de Ouro ao ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, em reconhecimento ao apoio a iniciativas culturais que promovem o Brasil dentro e fora do país. Na ocasião, também foi apresentado a Feliciano projeto, protocolado junto ao Ministério da Cultura, que prevê apresentação do Galo da Madrugada no Brazilian Day, em Nova York.
Segundo participantes da reunião, o ministro sinalizou apoio e empenho para concretizar a iniciativa, considerada estratégica para ampliar a projeção internacional do carnaval pernambucano e da cultura brasileira. Rômulo Guerra também destacou o impacto econômico do bloco, que mobiliza 30 trios elétricos, carros alegóricos, carros de apoio e uma estrutura preparada para atender cerca de dois milhões de foliões ao longo de 12 horas de evento.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou ida ao desfile do Galo da Madrugada, que ocorre no sábado de carnaval (14/2), neste ano. Além de Recife, o presidente também planeja visitar Salvador e Rio de Janeira durante a maior festividade do país. Na Sapucaí, Lula deve acompanhar a homenagem que vai receber da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói.