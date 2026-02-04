Galo da Mudrugada cumpre agenda em Brasília e articula ida a Nova Iorque

O Galo da Madrugada cumpriu agenda institucional em Brasília nesta quarta-feira (4/2). O presidente da agremiação, Rômulo Guerra Meneses, entregou a honraria do Galo de Ouro ao ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, em reconhecimento ao apoio a iniciativas culturais que promovem o Brasil dentro e fora do país. Na ocasião, também foi apresentado a Feliciano projeto, protocolado junto ao Ministério da Cultura, que prevê apresentação do Galo da Madrugada no Brazilian Day, em Nova York.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Robson Castro faz intervenções cênicas em diferentes espaços da capital

Segundo participantes da reunião, o ministro sinalizou apoio e empenho para concretizar a iniciativa, considerada estratégica para ampliar a projeção internacional do carnaval pernambucano e da cultura brasileira. Rômulo Guerra também destacou o impacto econômico do bloco, que mobiliza 30 trios elétricos, carros alegóricos, carros de apoio e uma estrutura preparada para atender cerca de dois milhões de foliões ao longo de 12 horas de evento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Netflix divulga bastidores de minissérie sobre o acidente do Césio 137

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou ida ao desfile do Galo da Madrugada, que ocorre no sábado de carnaval (14/2), neste ano. Além de Recife, o presidente também planeja visitar Salvador e Rio de Janeira durante a maior festividade do país. Na Sapucaí, Lula deve acompanhar a homenagem que vai receber da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói.