Susana Vieira traz a Brasília peça baseada no clássico Lady Macbeth

Atriz Susana Vieira apresenta um monólogo que intercala episódios de sua vida com textos de Lady Macbeth, personagem da peça teatral de tragédia Macbeth de William Shakespeare. O evento terá sessões entre os dias 12 e 15 de março, no Teatro Poupex.

Na peça Lady, Susana Vieira interpreta uma atriz que reflete sobre a própria vida faltando poucos minutos para entrar em cena e interpretar Lady Macbeth, a emblemática personagem de Shakespeare. Conforme o avanço da peça, a vida da própria Susana se une a trechos de Shakespeare, em uma viagem pela trajetória pessoal e profissional da atriz, que se revela em um monólogo franco e corajoso.

Lady Macbeth é a personagem central na tragédia Macbeth de William Shakespeare, tratada como calculista e conhecida por manipular o marido e levá-lo a cometer regicídio para alcançar o poder. Após o crime, ela sucumbe à culpa, resultando em loucura e morte.

O espetáculo promete muita comédia e emoção para o público, com direção de Leona Cavalli, texto de Vana Medeiros e produção de Edgard Jordão. Os ingressos para a peça de Susana Vieira em Brasília já estão à venda pela internet e custam R$ 180 (inteira), R$ 90 (meia-entrada) ou R$ 130 (entrada solidária).

Susana Vieira é uma atriz com presença constante em novelas brasileiras. Nascida em São Paulo, a artista começou a carreira na década de 1960 e chegou à Rede Globo em 1970, onde trabalha até hoje. O salvador da Pátria, Mulheres Apaixonadas e Senhora do Destino são novelas que contaram com a participação de Susana Vieira.





Serviço

Lady

Entre os dias 12 e 15 de março, de quinta-feira a sábado, às 20h, e no domingo, às 17h, no Teatro Poupex. Ingressos estão à venda pela Sympla ou podem também ser comprados pessoalmente na Belini Pani & Gastronomia, no CLS 113.