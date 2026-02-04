Autora Florismar Gasparotto lança dois livros com contação de história

Dois livros de publicação independente serão lançados sábado (7/2), na Paradeiro Cafeteria e Livraria. A programação terá início às 16h com sessão de contação de histórias e encerramento às 19h, com sessão de autógrafos com a autora dos livros, Florismar Gasparotto.

Quem vai abrir a sessão de lançamento é a contadora de histórias e escritora Letícia Mourão. A contação de histórias iniciará às 16h e terá duração de uma hora, com fim previsto para às 17h. À partir deste horário, se inicia a sessão de autógrafos com a autora, até às 19h.

Psicóloga, jornalista, escritora e contadora de histórias, Gasparotto já publicou, de forma independente, dois livros: Laras e as Gotas de Orvalho e No Mundo da Fantasia. Seus dois próximos lançamentos serão: O Espírito Dragão e o Balanço da Vida e Urik: Uma Decisão Corajosa.

O Espírito-Dragão e o Balanço da Vida é uma narrativa híbrida — entre o poético e o espiritual — inspirada em uma vivência pessoal da autora com uma experiência de quase morte (EQM). Já Urik: Uma Decisão Corajosa conta uma história que aborda temas como amor, decisão, coragem e transformação por meio da aventura de um unicórnio em busca da amada peixinha que desaparece misteriosamente.

Além de suas publicações independentes, a autora participou de 18 coletâneas infantis. É membro da Academia Brasileira de Contadores de Histórias (ABCH) e conselheira do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural do DF (CONDEPAC).

Serviço

Lançamento dos livros infantis O Espírito-Dragão e o Balanço da Vida e Urik: Uma Decisão Corajosa

Sábado (7/2) das 16h às 19h, na Paradeiro Cafeteria e Livraria. Entrada gratuita. Classificação indicativa livre.