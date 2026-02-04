Os 7 lugares mais inusitados que os famosos já fizeram sexo

Reunimos uma lista com os 7 lugares mais inusitados onde as celebridades já transaram, revelando histórias surpreendentes e picantes que mostram que a criatividade e o improviso não faltam quando o assunto é intimidade. Confira!
1. Caixa d’água
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso já fizeram sexo na caixa d’água. A revelação foi feita pela mãe da famosa, Deborah Ewbank, no programa Surubaum, apresentado pelo casal. "Eles já transaram na caixa d’água do prédio", declarou.
2. Jet ski
Ludmilla e Brunna Gonçalves já revelaram ter feito sexo em diversos locais diferentes, como dentro do avião e também em um jet ski. "Tinha uma paisagem incrível, um solzão lindo em Angra dos Reis", contou a cantora.
O casal Pedro Scooby e Cíntia Dicker também já teve a experiência de trasar no jet sky: "No barco, todas as paradas, jetski. Jetski é maneiro, é um dos melhores lugares assim", afirmou ele durante sua participação no BBB 22.
Outra famosa que já fez sexo no jet ski é a ex-BBB Marcela McGowan: "O lugar mais inusitado que eu já transei foi num jet ski, na água, no meio da represa. De tudo o que veio na cabeça, acho que foi o mais estranho. Para funcionar ali deu um trabalhinho… Eu tive mais pânico de alguém ver do que curtir qualquer coisa ali", revelou ela.
3. Dentro da geladeira
Quando participou do programa Surubaum, a apresentadora Patrícia Ramos contou que já fez sexo dentro de uma geladeira: "Havia acabado de transar e dá aquela sede, garganta seca. Fui pegar uma água, abri a geladeira de duas portas e senti um empurrão. Quando fui ver já estava pegando numa cenoura, numa berinjela", revelou ela.
4. Debaixo do viaduto
Irmã de Simone Mendes, a cantora Simaria já revelou ter feito sexo debaixo de um viaduto, na Espanha. Durante conversa com Maia Mazzafera, a artista disse que a experiência "foi massa".
5. Gruta
Uma gruta na Itália também foi o local escolhido por Pedro Scooby para ter relações sexuais com a esposa, Cíntia Dicker: "Na gruta na Itália foi muito fod*, a gruta era meio rosa. Sei lá, mano, tantos lugares que a gente já fez, a gente tem uma conexão muito fod*. A gente olha um para o outro e já começa a rir. Porr*, no mar, nos mares em uns lugares muito paradisíacos.", detalhou ele.
6. Ponte Rio-Niterói
Durante participação no programa ‘Surubaum’, a funkeira Valesca Popozuda revelou ter feito sexo na ponte Rio-Niterói. "A sensação do perigo me excita muito. A sensação de ser pega…. (O lugar mais inusitado que eu já fiz sexo) foi na Ponte Rio-Niterói", afirmou.
"Eu sempre passava muito por ali, para fazer show e tudo. E aí, começou a martelar aquilo na minha cabeça: imagina aqui, se fosse eu mamando e o cara dirigindo, ou o cara dirigindo e eu sentada nele, na ponte, dançando, rebolando. E estava só na minha mente ainda, mas eu falei: ‘vou realizar’", contou ela.
7. Ponto de ônibus
O ator Lázaro Ramos também já transou em um local inusitado. Ele contou que, quando morava na Bahia, chegou a fazer sexo num ponto de ônibus de madrugada. "No ponto de ônibus? Que legal, como assim? Não foi comigo", brincou Taís Araújo, esposa do artista. "A ponto de não conseguir segurar, tava bom o negócio", explicou o ator.
