Seminário no Iphan debate literatura de cordel como patriomonio cultural

Nesta sexta-feira (6/2), o Auditório do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) recebe o seminário Jornada do Cordel — Patrimônio Cultural do Brasil, a partir das 9h. O encontro busca aprofundar o estudo sobre a literatura cordelista, com cordelistas, pesquisadores, professores, entre outros.

Em entrevista divulgada, o cordelista João Bosco Bezerra afirma que o seminário chega para avaliar os impactos do reconhecimento institucional. “O cordel já teve seu valor artístico reconhecido há décadas no meio acadêmico. O que precisamos agora é analisar o que, de fato, mudou nesses sete anos do reconhecimento como patrimônio imaterial e quais caminhos ainda precisam ser percorridos para garantir sua continuidade viva, social e plural”.

Ao longo do dia, o encontro promove palestras seguidas de debates, chamadas de mesas. A Mesa 1 começa às 10h30 e tem o tema Mecanismos de Salvaguarda do Cordel Decorridos Sete Anos da Declaração do Bem como Patrimônio Cultural Imaterial tem o foco nos avanços, limites e perspectivas das ações institucionais e comunitárias.

Já a Mesa 2 começa às 14h e discute os desafios para a difusão do cordel nas escolas e discute o papel estratégico da educação na transmissão dessa tradição. O debate aborda experiências pedagógicas, formação docente e a inserção qualificada do cordel nos processos de ensino e aprendizagem.

João Bosco afirma que a proposta do seminário é reafirmar o cordel como expressão plural, dinâmica e contemporânea. “O cordel nunca foi uma arte única ou homogênea. Ele sempre traduziu experiências diversas, conflitos sociais, humor, crítica e inteligência verbal do povo brasileiro”.

Programação

9h às 10h – Abertura

Lançamento da cartilha Meu Caderno de Cordel e apresentação dos vencedores do Concurso Leandro Gomes de Barros de Literatura de Cordel.

10h30 às 12h30 – Mesa 1

Tema: Mecanismos de salvaguarda do cordel decorridos sete anos da declaração do bem como patrimônio cultural imaterial

Palestrantes: Maria Anilda de Figueirêdo, Rodrigo Miranda Pordeus, Telma Braga.

Moderação: João Bosco Bezerra Bonfim

12h30 – Intervalo para almoço

14h às 15h30 – Mesa 2

Tema: Desafios para a difusão do cordel nas escolas

Palestrantes: Augusto Rodrigues da Silva Júnior , Bruna Paiva de Lucena, Everton Francisco Silva de Araújo, Chico de Assis, Edinéia Alves Cruz

Moderação: João Almir Mendes de Sousa.

16h às 17h30 – Debate