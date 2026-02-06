Oceanógrafo lança livro com olhar poético e preciso para o fundo do mar

O fotógrafo e oceanógrafo Marcelo Skaf apresenta suas descobertas sob as águas do mar em seu novo livro, Pelos Mares do Mundo 2. Além desse lançamento, o fotógrafo apresenta uma exposição homônima, com 20 fotos, na Marquise do Parque Ibirapuera, novo espaço de exposição do parque, em São Paulo.

A publicação reúne 160 imagens, quase todas feitas na última década em expedições pelos cinco oceanos em mais de 70 países. O livro tem 240 páginas, prefácio assinado por Lars Grael e contracapa escrita por Eduardo Kobra.

“Este é o resultado da fusão do olhar do oceanógrafo com o olhar do artista. Um mix de ciência e admiração que se propõe a revelar o fundo do mar sob uma nova perspectiva de cores, formas e texturas”, comenta o fotógrafo. Pelos Mares do Mundo 2 é um registro para mergulhadores e não mergulhadores e trata o universo subaquático como uma obra de arte.

Dono de um acervo de mais de 60 mil imagens feitas em cerca de 4,5 mil mergulhos, Skaf lista três elementos fundamentais para seu trabalho: domínio da técnica fotográfica, vasta experiência como mergulhador e profundo conhecimento do comportamento das espécies marinhas para saber onde e quando encontrá-los.

Skaf estudou história da arte, especialmente as obras de Monet, Manet e Rembrandt, e aplica os conceitos da pintura nas fotos subaquáticas. Lars Grael, velejador, medalhista olímpico e campeão mundial, no prefácio do livro escreve que “Skaf demonstra um dom artístico singular ao fotografar o ambiente marinho. Sua obra permite que novas gerações compreendam que, nesse mundo ainda pouco conhecido, reside uma das principais fontes de equilíbrio do planeta”.





Serviço

Exposição de fotos Pelos Mares do Mundo 2

Exposição até 25 de febreiro, na Marquise do Parque Ibirapuera