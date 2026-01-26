"Não sou nazista", diz Kanye West em retratação após falas extremistas

"Eu não sou nazista nem antissemita. Eu amo o povo judeu (...) Perdi o contato com a realidade", disse Ye - (crédito: Redes Sociais)

Em meio à preparação para o lançamento de um novo álbum, marcado para esta sexta-feira (30/1), Kanye West publicou uma carta de retratação em formato de anúncio pago no Wall Street Journal, veiculado nesta segunda-feira (26/1). Segundo a Vanity Fair, o espaço foi financiado pela Yeezy, marca pertencente ao próprio artista.

No texto, o músico, que atualmente usa o nome Ye, reconhece que causou danos, pede desculpas “a quem ele magoou” e afirma que não é antissemita. Ele também relata ter vivido um período de ruptura com a realidade, associado a um quadro de saúde mental que, segundo ele, se agravou ao longo dos últimos anos: a bipolaridade.

“Lamento e estou profundamente envergonhado pelas minhas ações nesse estado, e estou comprometido com a responsabilização, o tratamento e mudanças significativas. Isso, porém, não justifica o que fiz. Eu não sou nazista nem antissemita. Eu amo o povo judeu”.

A manifestação ocorre após uma sequência de episódios iniciados em 2022, quando Kanye passou a fazer declarações públicas exaltando o nazismo, afirmando ter “amor” por nazistas e expressando admiração por Adolf Hitler. No ano passado, essas posições se tornaram ainda mais explícitas: o artista colocou à venda produtos estampados com suásticas e lançou uma música intitulada Heil Hitler.

Como consequência, grandes marcas romperam contratos, o rapper perdeu o status de bilionário e enfrentou restrições para se apresentar em diversos países, inclusive no Brasil. Em 2025, um show previsto para São Paulo foi cancelado após posicionamento do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e a abertura de um inquérito pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Na ocasião, o prefeito afirmou que a cidade não autorizaria o uso de equipamentos públicos por artistas que façam apologia ao nazismo.

Segundo a carta divulgada, Kanye atribui parte de seu comportamento a um histórico de saúde mental. Ele relembra um acidente de carro sofrido em 2002, que resultou em lesões cerebrais e no diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1. A partir disso, diz ter entrado em um estado psicológico “fragmentado”, no qual passou a se aproximar “do símbolo mais destrutivo que ele poderia encontrar: a suástica”.

“Perdi o contato com a realidade. As coisas pioraram quanto mais ignorei o problema. Eu disse e fiz coisas das quais me arrependo profundamente. Algumas das pessoas que eu mais amo, tratei da pior forma. Vocês suportaram medo, confusão, humilhação e o esgotamento de tentar lidar com alguém que, às vezes, era irreconhecível. Olhando para trás, eu me afastei do meu verdadeiro eu.”

Essa não é a primeira vez que o rapper fala publicamente sobre o transtorno bipolar. O tema já apareceu em seu EP I hate being bipolar, it’s awesome (“eu odeio ser bipolar, é maravilhoso”, em tradução livre) e em uma entrevista de 2019 ao programa de David Letterman, quando comentou sobre o “forte estigma e discriminação” associados ao diagnóstico.

Na nova declaração, Kanye reforça que se trata de uma condição grave e debilitante. Ele afirma que, no início de 2025 — período em que voltou a disseminar discursos de ódio nas redes sociais — atravessava “um episódio de mania de quatro meses, com comportamentos psicóticos, paranoicos e impulsivos, que destruiu minha vida”. “À medida que a situação se tornava cada vez mais insustentável, houve momentos em que eu não queria mais estar aqui”, declarou

No encerramento da carta, o artista diz estar retomando hábitos de vida mais saudáveis. Ele afirma que não busca “simpatia nem passe livre”, mas pede paciência e compreensão enquanto passa por um processo de recuperação.

Confira o texto completo:

Aos que eu magoei:

Há vinte e cinco anos, sofri um acidente de carro que quebrou minha mandíbula e causou uma lesão no lobo frontal direito do meu cérebro. Na época, o foco foi no dano visível — a fratura, o inchaço e o trauma físico imediato. A lesão mais profunda, aquela dentro do meu crânio, passou despercebida.

Exames completos não foram feitos, avaliações neurológicas foram limitadas, e a possibilidade de uma lesão no lobo frontal nunca foi levantada. Isso só foi devidamente diagnosticado em 2023. Essa falha médica causou sérios danos à minha saúde mental e levou ao meu diagnóstico de transtorno bipolar tipo 1.

O transtorno bipolar vem com seu próprio sistema de defesa. A negação. Quando você está em mania, não acha que está doente. Acha que todo mundo está exagerando. Você sente que está vendo o mundo com mais clareza do que nunca, quando, na realidade, está perdendo completamente o controle.

Quando as pessoas te rotulam como “louco”, você sente como se não pudesse contribuir com nada significativo para o mundo. É fácil para as pessoas fazerem piada e rirem disso, quando na verdade se trata de uma doença muito séria e debilitante, da qual se pode morrer. Segundo a Organização Mundial da Saúde e a Universidade de Cambridge, pessoas com transtorno bipolar têm uma expectativa de vida reduzida, em média, de dez a quinze anos, e uma taxa de mortalidade por todas as causas de 2 a 3 vezes maior do que a da população geral. Isso está no mesmo nível de doenças cardíacas graves, diabetes tipo 1, HIV e câncer — todas letais e fatais se não tratadas. A coisa mais assustadora desse transtorno é o quão persuasivo ele é quando te diz: você não precisa de ajuda. Ele te deixa cego, mas convencido de que você tem discernimento. Você se sente poderoso, seguro, imparável. Perdi o contato com a realidade. As coisas pioraram quanto mais ignorei o problema. Eu disse e fiz coisas das quais me arrependo profundamente. Algumas das pessoas que eu mais amo, tratei da pior forma. Vocês suportaram medo, confusão, humilhação e o esgotamento de tentar lidar com alguém que, às vezes, era irreconhecível. Olhando para trás, eu me afastei do meu verdadeiro eu. Nesse estado fragmentado, me aproximei do símbolo mais destrutivo que consegui encontrar, a suástica, e cheguei até a vender camisetas com ela. Um dos aspectos difíceis de ter transtorno bipolar tipo 1 são os momentos desconectados — muitos dos quais ainda não consigo recordar — que levaram a julgamentos ruins e comportamentos imprudentes, que muitas vezes parecem uma experiência fora do corpo. Lamento e estou profundamente envergonhado pelas minhas ações nesse estado, e estou comprometido com a responsabilização, o tratamento e mudanças significativas. Isso, porém, não justifica o que fiz. Eu não sou nazista nem antissemita. Eu amo o povo judeu. À comunidade negra — que me sustentou em todos os altos e baixos e nos momentos mais sombrios. A comunidade negra é, sem dúvida, a base de quem eu sou. Sinto muito por ter decepcionado vocês. Eu amo nós. No início de 2025, caí em um episódio maníaco de quatro meses, com comportamentos psicóticos, paranoicos e impulsivos, que destruiu minha vida. À medida que a situação se tornava cada vez mais insustentável, houve momentos em que eu não queria mais estar aqui. Ter transtorno bipolar é um estado notável de doença mental constante. Quando você entra em um episódio maníaco, você está doente naquele momento. Quando não está em um episódio, você é completamente “normal”. E é aí que os destroços da doença atingem com mais força. Ao chegar ao fundo do poço há alguns meses, minha esposa me incentivou a finalmente buscar ajuda. Encontrei conforto em fóruns do Reddit, de todos os lugares. Pessoas diferentes falam sobre estar em episódios maníacos ou depressivos de natureza semelhante. Li suas histórias e percebi que não estava sozinho. Não sou só eu que destruí a própria vida inteira uma vez por ano, apesar de tomar remédios todos os dias e ser informado pelos chamados melhores médicos do mundo de que não sou bipolar, mas que apenas estou vivenciando “sintomas de autismo”. Minhas palavras, como líder da minha comunidade, têm impacto e influência globais. Na minha mania, perdi completamente a noção disso. À medida que encontro minha nova base e meu novo centro por meio de um regime eficaz de medicação, terapia, exercícios e vida saudável, ganhei uma clareza nova e muito necessária. Estou canalizando minha energia para uma arte positiva e significativa: música, roupas, design e outras ideias novas para ajudar o mundo. Não estou pedindo simpatia nem um passe livre, embora aspire conquistar o perdão de vocês. Escrevo hoje simplesmente para pedir paciência e compreensão enquanto encontro o caminho de volta para casa. Com amor, Ye