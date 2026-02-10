Luciana Gimenez reage após após ter nome citado em arquivos do Epstein

Luciana Gimenez reage após após ter nome citado em documentos do caso Epstein - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Luciana Gimenez usou as redes sociais nesta última segunda-feira (9), e publicou uma carta aberta após seu nome surgir em documentos oficiais relacionados ao caso Jeffrey Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos.

Em nota, a ex-apresentadora da RedeTV! desmentiu quaisquer tipo de relação com o norte-americano, condenado por crimes sexuais, e ressaltou que as transações financeiras mencionadas nos arquivos se referem apenas a movimentações entre suas próprias contas.

"Luciana Gimenez esclarece que nunca conheceu Jeffrey Epstein e jamais teve qualquer tipo de contato pessoal, profissional ou financeiro com ele", declarou o comunicado. "A apresentadora reforça que nunca compactuou, nem compactuaria, com práticas ilícitas ou criminosas, repudiando de forma categórica qualquer tentativa de associar seu nome a essas situações", acrescentou.

De acordo com a nota, ao notar a presença de seu nome nos documentos publicados no site do Departamento de Justiça americano, Luciana Gimenez entrou em contato com o Deutsche Bank Trust Company Americas, onde possui conta, para entender o motivo da menção, e aguarda uma resposta oficial da instituição.

"As movimentações citadas que envolvem a apresentadora referem-se exclusivamente a transferências de sua conta de investimentos para sua conta de pessoa física. Por se tratarem de dados antigos, o banco está trabalhando para compilar todas essas transações internas e comprovar que se tratam de transferências da própria Luciana para si mesma", destacou Gimenez, no comunicado.

