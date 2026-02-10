Filho de Chico Anysio diz que herdou desafetos do pai e perdeu oportunidades

Nizo Neto, filho de Chico Anysio (1931-2012), abriu o jogo sobre o peso de carregar o legado de um dos maiores humoristas da história do país, e que, segundo ele, acabou herdando alguns desafetos do saudoso artista.

"Queima o filme"

"Ele teve algumas tretas públicas com algumas pessoas, que isso queima o filme, entendeu? Então, pô, ele vai e briga com fulano de tal, que é um diretor geral de programa, de novela… Esse cara não vai me chamar para trabalhar", confessou o ator, em entrevista ao programa O Povo Quer Saber, apresentado por Chico Barney, no Canal UOL.

Nizo Neto ainda refletiu sobre o termo "nepo baby", associado ao seu nome, e admitiu que o sobrenome famoso funciona como um facilitador inicial, mas não sustenta uma carreira, e definiu como nepotismo negativo. "Nepotismo é quando você bota uma pessoa da família que não tem talento forçando uma barra", disse.

Sobre as inevitáveis comparações, o filho de Chico Aynsio afirmou que "ser comparado com ele é uma coisa tão absurda que eu desencanei".





