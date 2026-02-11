Sr. Gonzales Serenata Orquestra faz pré-carnaval no Clube do Choro

O quarteto Sr. Gonzales Serenata Orquestra, formado por integrantes da banda Móveis Coloniais de Acaju, é a atração da quinta feira de pré-carnaval do Clube do Choro. A apresentação tem início às 20h30, e os ingressos custam a partir de R$50, à venda no site Bilheteria Digital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O objetivo da apresentação, explica André Gonzales, vocalista do grupo, é resgatar a tradição dos antigos carnavais de salão, com as tradicionais marchinhas, como Mamãe eu quero, Turma do funil, Sassaricando e Allah-La-Ô. "Fazemos como se fosse um antigo carnaval de salão, com releituras das principais marchinhas de carnaval, que foram eternizadas na voz de Emilinha Borba. Mas tem outras, por exemplo, Noite dos mascarados, de Chico Buarque, entre outras músicas e sambas-enredo e de gafieira. Mas é um projeto bem focado naqueles tradicionais bailes de máscaras", conta Gonzales.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Máscara negra, de Zé Keti, e os sambas-enredo Peguei um Ita no Norte, apresentado pelo Salgueiro em 1993, e É hoje, do desfile de 1983 da União da Ilha do Governador, também fazem parte do repertório.

A apresentação de quinta-feira marca a nona edição do baile de carnaval da Sr. Gonzales Serenata Orquestra. Para este ano, a banda colabora com Gigi Trujillo, cantora paulista que traz o Cabaret da Gigi para o Clube do Choro. "Tem um formato um pouco parecido com os bailes que o Sr. Gonzales Serenata Orquestra faz, e então é um pouco isso, já virou algo tradicional, e é para curtir o carnaval como se curtia antigamente", resume André.

Leia também: Novas estátuas devem ser instaladas na Praça dos Orixás até setembro



Para o cantor, o baile de carnaval faz parte da própria identidade artística do quarteto. A apresentação mistura ritmos como samba, forró, bolero, guarânia e soltinho, com foco na dança de salão. "É um resgate que a gente traz, que é trabalhar a ideia de resgatar o antigo e torná-lo novo", afirma. A apresentação, diz, tem "a pessoa mais velha no centro". "Fazemos algo focado na terceira comunidade, mas envolvendo toda a família, envolvendo todas as idades, para reviver coisas que essas pessoas viviam de uma maneira nova", finaliza André.

Sr. Gonzales Serenata Orquestra no Clube do Choro

Quinta-feira (12/2), a partir de 20h30, no Clube do Choro (SDC, Bloco G). Ingressos a partir de R$50, à venda no site Bilheteria Digital.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco