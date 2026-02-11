InícioDiversão e Arte
LUTO

Morre James Van Der Beek, astro da série "Dawson’s Creek"

Ator de 48 anos enfrentava câncer colorretal desde 2023; família anunciou a morte nas redes sociais nesta quarta-feira (11/2)

Artista também atuou em Regras da Atração, Pose e C.S.I.: Cyber - (crédito: Reprodução / Instagram )
Conhecido por estrelar a série adolescente Dawson’s Creek, o ator James Van Der Beek morreu nesta quarta-feira (11/2), aos 48 anos, conforme anunciou a família nas redes sociais. Van Der Beek enfrentava complicações em decorrência de câncer colorretal desde 2023, o mesmo que enfrentado por Preta Gil, que morreu em julho de 2025

“Nosso amado James David Van Der Beek faleceu pacificamente nesta manhã. Ele enfrentou seus últimos dias com coragem, fé e graça. Há muito a compartilhar sobre seus desejos, seu amor pela humanidade e a sacralidade do tempo. Esses dias virão. Por enquanto, pedimos privacidade e paz enquanto lamentamos nosso amado marido, pai, filho, irmão e amigo”, escreveu a família de Van Der Beek em publicação no Instagram. 

A doença foi tornada pública apenas em 2024, quando ele compartilhou sua experiência ao Healthline: “Não houve nenhum sinal de alerta ou algo gritante”. Segundo Van Der Beek, a confirmação do diagnóstico foi veio após um exame de colonoscopia. "Antes do meu diagnóstico, eu não sabia muito sobre câncer colorretal. Eu nem percebi que a idade de triagem caiu para 45; eu achava que ainda era 50”.

Além de Dawson’s Creek, James trabalhou em Não Confie na P--- do Apartamento 23, Regras da Atração, Walker, C.S.I.: Cyber, Pose e Vampirina

Bianca Lucca

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 11/02/2026 17:13
