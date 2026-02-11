Morre James Van Der Beek, astro da série "Dawson’s Creek"

Conhecido por estrelar a série adolescente Dawson’s Creek, o ator James Van Der Beek morreu nesta quarta-feira (11/2), aos 48 anos, conforme anunciou a família nas redes sociais. Van Der Beek enfrentava complicações em decorrência de câncer colorretal desde 2023, o mesmo que enfrentado por Preta Gil, que morreu em julho de 2025.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“Nosso amado James David Van Der Beek faleceu pacificamente nesta manhã. Ele enfrentou seus últimos dias com coragem, fé e graça. Há muito a compartilhar sobre seus desejos, seu amor pela humanidade e a sacralidade do tempo. Esses dias virão. Por enquanto, pedimos privacidade e paz enquanto lamentamos nosso amado marido, pai, filho, irmão e amigo”, escreveu a família de Van Der Beek em publicação no Instagram.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A doença foi tornada pública apenas em 2024, quando ele compartilhou sua experiência ao Healthline: “Não houve nenhum sinal de alerta ou algo gritante”. Segundo Van Der Beek, a confirmação do diagnóstico foi veio após um exame de colonoscopia. "Antes do meu diagnóstico, eu não sabia muito sobre câncer colorretal. Eu nem percebi que a idade de triagem caiu para 45; eu achava que ainda era 50”.
Além de Dawson’s Creek, James trabalhou em Não Confie na P--- do Apartamento 23, Regras da Atração, Walker, C.S.I.: Cyber, Pose e Vampirina.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Sol Vega é expulsa do BBB 26
- Diversão e Arte Gabi Martins revela se recebe apoio de namorado para desfilar no Carnaval
- Diversão e Arte Juju Ferrari desiste de desfilar no Carnaval e expõe bastidores
- Diversão e Arte Oscar 2026: ‘O Drama Menstrual de Jane Austen’ estreia no Brasil
- Diversão e Arte Rock in Rio confirma Jon Batiste, Laufey, Roupa Nova e mais; confira
- Diversão e Arte Shakira é confirmada como atração em show em Copacabana