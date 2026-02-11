Rock in Rio confirma Jon Batiste, Laufey, Roupa Nova e mais; confira

O Rock in Rio ampliou a programação da próxima edição, que acontece entre os dias 4 a 7 e 11 a 13 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro (RJ). O novo anúncio foi divulgado nesta terça-feira (10/2) e traz novidades para o dia 7 de setembro.
Entre os destaques está o cantor e compositor norte-americano Jon Batiste, confirmado no Palco Mundo, o principal do festival. Na mesma data, o espaço será aberto por Luísa Sonza, que sobe ao palco acompanhada de Roberto Menescal.
O Palco Sunset também ganhou reforços para o dia 7: a islandesa Laufey está confirmada, assim como Péricles com o espetáculo canta Motown e o encontro de Roupa Nova com Guilherme Arantes.
O lineup completo do festival ainda não foi divulgado. Confira as atrações já anunciadas até o momento:
Dia 5
- Avenged Sevenfold (Palco Mundo) – headliner
- Bring Me The Horizon (Palco Mundo)
Dia 7
- Elton John (Palco Mundo) – headliner
- Gilberto Gil (Palco Mundo)
- Jon Batiste (Palco Mundo)
- Luísa Sonza convida Roberto Menescal (Palco Mundo)
- Laufey (Palco Sunset)
- Péricles canta Motown (Palco Sunset)
- Roupa Nova convida Guilherme Arantes (Palco Sunset)
Dia 11
- Stray Kids (Palco Mundo) – headliner
- Jamiroquai (Palco Sunset)
Dia 12
- Maroon 5 (Palco Mundo) – headliner
- Demi Lovato (Palco Mundo)
- Mumford & Sons (Palco Sunset)
- João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira (Palco Sunset)
