InícioDiversão e Arte
MÚSICA

Rock in Rio confirma Jon Batiste, Laufey, Roupa Nova e mais; confira

Festival amplia programação no Rio e anuncia novas atrações para o Palco Mundo e Sunset, incluindo Luísa Sonza com Roberto Menescal

Jon Batiste é uma das novas atrações confirmadas no Rock in Rio - (crédito: Patrick T. Fallon/AFP)
Jon Batiste é uma das novas atrações confirmadas no Rock in Rio - (crédito: Patrick T. Fallon/AFP)

O Rock in Rio ampliou a programação da próxima edição, que acontece entre os dias 4 a 7 e 11 a 13 de setembro, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro (RJ). O novo anúncio foi divulgado nesta terça-feira (10/2) e traz novidades para o dia 7 de setembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Entre os destaques está o cantor e compositor norte-americano Jon Batiste, confirmado no Palco Mundo, o principal do festival. Na mesma data, o espaço será aberto por Luísa Sonza, que sobe ao palco acompanhada de Roberto Menescal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Palco Sunset também ganhou reforços para o dia 7: a islandesa Laufey está confirmada, assim como Péricles com o espetáculo canta Motown e o encontro de Roupa Nova com Guilherme Arantes.

O lineup completo do festival ainda não foi divulgado. Confira as atrações já anunciadas até o momento:

Dia 5

  • Avenged Sevenfold (Palco Mundo) – headliner
  • Bring Me The Horizon (Palco Mundo)

Dia 7

  • Elton John (Palco Mundo) – headliner
  • Gilberto Gil (Palco Mundo)
  • Jon Batiste (Palco Mundo)
  • Luísa Sonza convida Roberto Menescal (Palco Mundo)
  • Laufey (Palco Sunset)
  • Péricles canta Motown (Palco Sunset)
  • Roupa Nova convida Guilherme Arantes (Palco Sunset)

Dia 11

  • Stray Kids (Palco Mundo) – headliner
  • Jamiroquai (Palco Sunset)

Dia 12

  • Maroon 5 (Palco Mundo) – headliner
  • Demi Lovato (Palco Mundo)
  • Mumford & Sons (Palco Sunset)
  • João Gomes ao lado da Orquestra Brasileira (Palco Sunset)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 11/02/2026 12:36
SIGA
x