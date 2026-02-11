InícioDiversão e Arte
Poliana Rocha, mulher de Leonardo, aparece nua em sessão de massagem

Poliana tem se submetido ao tratamento corporal conhecido como MLDR

Poliana Rocha, mulher de Leonardo, aparece nua em sessão de massagem - (crédito: Observatorio dos Famosos)
A influenciadora Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, tem compartilhado regularmente com seus seguidores no Instagram momentos de suas sessões de massagem. Nas imagens, ela costuma aparecer sem roupas, capturando a atenção de seus fãs.

Poliana tem se submetido ao tratamento corporal conhecido como MLDR (masso-lipo-dreno-relax), uma técnica especializada desenvolvida pela renomada esteticista e massoterapeuta Ilma Bertunes.

Recentemente, Poliana divulgou mais um registro em seus Stories, diretamente da clínica onde realiza o tratamento. "Meu momento", escreveu ela.

Na imagem compartilhada, Poliana, que também é jornalista, aparece deitada de bruços na cama da clínica, recebendo a massagem. A foto reflete um momento de relaxamento e autocuidado, destacando a dedicação da influenciadora ao seu bem-estar físico.

Por Observatório dos Famosos
postado em 11/02/2026 23:18
