Poliana Rocha, mulher de Leonardo, aparece nua em sessão de massagem

A influenciadora Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, tem compartilhado regularmente com seus seguidores no Instagram momentos de suas sessões de massagem. Nas imagens, ela costuma aparecer sem roupas, capturando a atenção de seus fãs.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Poliana tem se submetido ao tratamento corporal conhecido como MLDR (masso-lipo-dreno-relax), uma técnica especializada desenvolvida pela renomada esteticista e massoterapeuta Ilma Bertunes.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
- Leia também: Sol Vega é expulsa do BBB 26
Recentemente, Poliana divulgou mais um registro em seus Stories, diretamente da clínica onde realiza o tratamento. "Meu momento", escreveu ela.
Na imagem compartilhada, Poliana, que também é jornalista, aparece deitada de bruços na cama da clínica, recebendo a massagem. A foto reflete um momento de relaxamento e autocuidado, destacando a dedicação da influenciadora ao seu bem-estar físico.