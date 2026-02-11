Poliana Rocha, mulher de Leonardo, aparece nua em sessão de massagem - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A influenciadora Poliana Rocha, esposa do cantor Leonardo, tem compartilhado regularmente com seus seguidores no Instagram momentos de suas sessões de massagem. Nas imagens, ela costuma aparecer sem roupas, capturando a atenção de seus fãs.

Poliana tem se submetido ao tratamento corporal conhecido como MLDR (masso-lipo-dreno-relax), uma técnica especializada desenvolvida pela renomada esteticista e massoterapeuta Ilma Bertunes.

Recentemente, Poliana divulgou mais um registro em seus Stories, diretamente da clínica onde realiza o tratamento. "Meu momento", escreveu ela.

Na imagem compartilhada, Poliana, que também é jornalista, aparece deitada de bruços na cama da clínica, recebendo a massagem. A foto reflete um momento de relaxamento e autocuidado, destacando a dedicação da influenciadora ao seu bem-estar físico.



