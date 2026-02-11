Eliezer posa sem camisa e visual é comparado com o que ele tinha no BBB22 - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O influenciador Eliezer, de 36 anos, movimentou as redes sociais nesta quarta-feira (11) ao publicar nos Stories um registro exibindo o físico definido. Logo depois, ele dividiu com os seguidores uma mensagem recebida no direct que comparava sua aparência atual com a época do BBB 22, quando terminou a edição em quarto lugar. Bem-humorado, reagiu: "Eu estou passando mal (risos). Vocês gostam de mim mesmo?".

A seguidora responsável pela mensagem fez uma brincadeira envolvendo Viih Tube, esposa do ex-BBB. "A Viih é visionária né? Pegou usado, mal cuidado e reformou o parque de diversões dela todinho. Hoje, a bicha só aproveita para subir e descer a montanha-russa dela (risos)", dizia o texto. Em seguida, ela comparou fotos antigas e atuais e completou: "Saiu disso para isso, a bicha soube esperar. Tem meu respeito". Ao repostar as imagens lado a lado, Eliezer ironizou: "E esse bigode? (risos)".

O influenciador também mostrou uma conversa com Viih Tube, que ao ver a foto antiga respondeu apenas: "apaga". Ele entrou na brincadeira e comentou: "Meu relacionamento é super saudável, sem ameaças graças a Deus".

Em outro momento, Eliezer publicou uma foto do casal na cama e escreveu: "Quem vê assim nem imagina que ela vai colocar dois cachorros no meio da gente (risos)". A reação veio rápida: "Você postou!! Sem sexo hoje", avisou Viih. Surpreso, ele respondeu com um simples "Oxii", mantendo o clima descontraído entre os dois.