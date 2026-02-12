Campanha para família de astro de Dawson’s Creek supera US$ 1,3 milhão

Campanha on-line para a viúva e seis filhos do ator alcança recorde de doações em poucas horas - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Em menos de 24 horas após a confirmação da morte de James Van Der Beek, na quarta-feira (11/2), uma campanha de arrecadação on-line mobilizou fãs, amigos e colegas de profissão e ultrapassou a marca de US$ 1,3 milhão. A iniciativa foi criada para apoiar a mulher do ator, Kimberly Van Der Beek, e os seis filhos do casal, em um gesto coletivo de comoção que tomou as redes sociais.

Conhecido mundialmente por interpretar Dawson Leery na série Dawson’s Creek, um dos dramas adolescentes mais emblemáticos da televisão norte-americana nos anos 1990, Van Der Beek construiu uma carreira marcada por forte presença na cultura pop. Além da série que o consagrou, atuou em produções como Varsity Blues, participou de diversas séries e projetos audiovisuais e também se envolveu em iniciativas públicas e ações de caráter social ao longo da vida.

A mobilização teve início poucas horas depois do anúncio oficial da morte, feito pela própria família. Amigos próximos do ator criaram uma página no site GoFundMe com o objetivo de garantir suporte financeiro à família. A meta inicial de US$ 500 mil acabou rapidamente superada, sendo atualizada sucessivas vezes até alcançar US$ 1,3 milhão, com a adesão de mais de 21 mil doadores em poucas horas.

Segundo a descrição da campanha, os altos custos do tratamento médico e os dois anos de enfrentamento da doença comprometeram as finanças da família, deixando Kimberly e os filhos em uma situação de instabilidade econômica. Os recursos arrecadados serão destinados à cobertura de despesas essenciais, manutenção da casa, contas cotidianas e à garantia da educação das crianças, buscando preservar um mínimo de estabilidade diante da perda.

Em uma mensagem publicada nas redes sociais, Kimberly agradeceu o apoio recebido. “Meus amigos criaram este link para me apoiar e aos nossos filhos neste momento. Com gratidão e o coração partido”, escreveu.

Legado e reconhecimento

Van Der Beek havia tornado público o diagnóstico de câncer colorretal em 2024 e desde então, passou a compartilhar parte de sua trajetória de tratamento, incluindo os impactos físicos, emocionais e financeiros da doença. Em iniciativas anteriores, o ator chegou a leiloar itens pessoais e objetos ligados à sua carreira, incluindo memorabilia de Dawson’s Creek, como forma de arrecadar recursos para custear o tratamento e apoiar outras pessoas em situação semelhante.

A morte do ator gerou uma onda de homenagens no meio artístico. Colegas de elenco, profissionais da indústria do entretenimento e admiradores publicaram mensagens destacando não apenas sua trajetória profissional, mas também seu perfil humano, sua dedicação à família e sua postura solidária fora das telas.

James Van Der Beek deixa a mulher, Kimberly, e os filhos Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn e Jeremiah.

* Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca