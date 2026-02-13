Poeta Orides Fontela é a homenageada da edição da Flip 2026

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) de 2026 terá como autora homenageada a poeta Orides Fontela. A 24ª edição do festival ocorre entre os dias 22 e 26 de julho. Pelo segundo ano consecutivo, o evento celebra o legado de poetas. Em 2025, Paulo Leminski foi homenageado.
Orides Fontela estreou na literatura com Transposição (1969), aos 29 anos, apesar de ter esboçado versos já aos sete anos. O terceiro livro, Alba (1983), rendeu à autora o prêmio Jabuti de Poesia. Críticos apontam estilo conciso e abstrato, assim como o de Carlos Drummond de Andrade e João Cabral de Melo Netto.
Orides Fontela nasceu em São João da Boa Vista, cidade em São Paulo à época com pouco mais de 12 mil habitantes, onde publicou os primeiros poemas em jornais. Formada em Filosofia pela Universidade de São Paulo (USP), a poeta teve a carreira impulsionada pelas leituras do crítico literário Antonio Candido e da filósofa Marilena Chauí. Orides Fontela morreu em 1998, aos 58 anos.
