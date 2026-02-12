Cineasta brasiliense prepara curta sobre fases da vida e ancestralidade

Durante a primeira semana de fevereiro, as cenas do filme Tenho você em mim, curta-metragem escrito e dirigido por Alex Vidigal, foram gravadas pela produtora Odara Filmes no Distrito Federal.

Com locações principais em Sobradinho, Setor de Diversões Sul (Conic), Memorial dos Povos Indígenas e Torre de TV Digital, o filme retrata a história de uma adolescente que grava tutoriais de maquiagem e ensaios solitários de dança em seu quarto para a internet. A vida e universo particular da menina são invadidos pela chegada de sua avó, que vem do Norte e traz consigo sua ancestralidade e raízes. A relação das duas, que inicia com desconforto pela falta de espaço, se transforma em conexão quando um canto antigo da avó é transformado em música eletrônica pelo melhor amigo da jovem.

O cineasta Alex Vidigal, também diretor de O filho do vizinho e o premiado Riscados pela memória, comenta sobre a produção. “Está sendo uma experiência desafiadora por dirigir atores plurais em suas personagens, mas muito recompensador pela equipe profissional e por trazer uma narrativa que fala de ancestralidade e mostra um outro olhar do nosso Distrito Federal”, diz.

O filme é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF) e tem previsão de lançamento no circuito de festivais no início de 2027.