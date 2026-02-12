Ex-Sepultura, Max Cavalera comunica morte de filha: "Pioneira do metal"

Christina Stojanovi atuou por mais de duas décadas nos bastidores do metal internacional - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Ícone do heavy metal brasileiro e fundador do Sepultura, Max Cavalera, usou as redes sociais para anunciar a morte da filha Christina Stojanovi. A publicação foi feita ao lado da esposa, Gloria Cavalera, e trouxe uma mensagem de despedida, memória e pedido de respeito ao luto da família.

No texto, Max e Gloria expressaram a dor da perda e a importância de Christina em suas vidas. “É com grande tristeza e corações pesados que Max, Gloria e toda a família Cavalera anunciam a partida de sua amada filha, irmã e mãe, Christina”, escreveu o músico. A família informou que ela enfrentava uma longa doença e morreu de forma tranquila. “Após uma duradoura batalha, ela encontrou a paz”, diz a mensagem publicada nas redes sociais.

Christina foi adotada ainda jovem por Max e Gloria. Ao longo dos anos, construiu uma relação profunda com o casal e com os filhos do músico, vínculo que se fortaleceu dentro e fora dos palcos, especialmente em suas turnês.

Entre 1997 e 2021, Christina atuou como tour manager e assistente da banda Soulfly, projeto criado por Max Cavalera após sua saída do Sepultura. Durante mais de duas décadas, ela esteve envolvida diretamente na organização de turnês internacionais, logística de shows, produção de eventos e estruturação de equipes.

“Ela será lembrada para sempre como uma pioneira no mundo da música metal, punk e rock, trabalhando do underground até estádios e arenas ao redor do planeta”, diz o texto publicado nas redes. A mensagem também ressalta sua atuação como inspiração para outras mulheres no mercado da música, especialmente nos bastidores da indústria.

“Ela tinha um sorriso capaz de iluminar qualquer ambiente, uma paixão pela vida incomparável e uma força de espírito que a tornava marcante e inesquecível”, completou Max.

Max e Gloria também pediram respeito e privacidade neste momento. “Por favor, sejam respeitosos com nossa paz e com nossa jornada daqui em diante sem ela.”

A despedida de Christina marca mais um momento de luto na trajetória da família Cavalera. A família lembra que ela agora descansa ao lado dos filhos Adam e Moses e do irmão Dana, que já haviam falecido anteriormente. Christina deixa duas filhas e uma família extensa, formada pelos irmãos Nick, Jonathan, Richie, Jason, Zyon e Igor, além da irmã Roxanne.



