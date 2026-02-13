Famosos internacionais escolhem Brasil para o carnaval; veja lista

O carnaval deixou de ser apenas uma tradição nacional para se firmar como parada obrigatória no roteiro das celebridades internacionais. Entre a grandiosidade dos desfiles na Marquês de Sapucaí, os bailes exclusivos que movimentam o Rio e a força dos trios elétricos em Salvador, o Brasil virou palco de encontros improváveis e aparições estratégicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Um dos nomes confirmados na Sapucaí é Bad Bunny, presença anunciada no camarote Alma Rio. Reconhecido como um dos espaços mais sofisticados da avenida, o lounge reúne empresários, artistas e nomes da moda em um ambiente que combina alta gastronomia, shows exclusivos e visão privilegiada dos desfiles do Grupo Especial. A participação do astro porto-riquenho amplia ainda mais o alcance internacional do espaço.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quem também escolheu o Rio para mergulhar na festa foi Sarah Jessica Parker. A atriz desembarca na cidade para participar do tradicional Baile da Arara, considerado o evento mais disputado da temporada. A celebração reúne personalidades influentes da moda, da arte e do entretenimento em uma atmosfera marcada por fantasia, luxo e conexões criativas. Ícone fashion, a intérprete de Carrie Bradshaw em Sex and the City preparou um look exclusivo para a ocasião em parceria com uma estilista carioca.

No trajeto entre Rio e Bahia, Shawn Mendes também entrou no clima. O cantor foi visto embarcando no Rio de Janeiro ao lado de Bruna Marquezine e desembarcou em Salvador, onde deve acompanhar a folia nos circuitos mais badalados. A capital baiana vem se consolidando como destino para artistas estrangeiros que buscam a experiência do carnaval de rua brasileiro.