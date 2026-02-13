O Senhor das Moscas vira minissérie e chega ao Globoplay

Título faz referência a Belzebu, símbolo do mal e da barbárie interior humana - (crédito: Divulgação )

O que aconteceria com a humanidade se não existissem mais regras sociais e nem quem monitorasse a imoralidade? É esse o debate de O Senhor das Moscas, livro escrito por William Golding, cuja adaptação em formato de minissérie tem destino definido no Brasil: a produção integrará o catálogo da Globoplay, conforme o Deadline.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, a exibição ficará a cargo da Netflix. A estratégia internacional adotada pelos produtores prevê acordos específicos para cada território, resultando em uma ampla rede de distribuidores. Na Europa, a Sky garantiu os direitos para Alemanha, Áustria, Suíça e Itália. Já no Canadá, a divisão ocorre entre a CBC (mercado anglófono) e a Radio-Canada (mercado francófono). A lista inclui ainda TVNZ (Nova Zelândia), Sýn (Islândia), U-NEXT (Japão), Yes (Israel), Telia (Estônia), Telia Play (Lituânia), Tet+ (latvia streaming service), além de HBO e HBO Max, responsáveis pela Europa Central, Europa Oriental e Polônia, e da beIN, que cobre o Oriente Médio e o Norte da África.

Dividida em quatro episódios, a minissérie dirigida por Marc Munden e roteirizada por Jack Thorne (Adolescência) foi lançada em 8 de fevereiro pela BBC e pela plataforma australiana Stan. O projeto também integra a programação da Berlinale Specials Series no Festival Internacional de Cinema de Berlim. Embora esta seja a primeira adaptação para a TV da obra, o romance já chegou ao cinema anteriormente: em 1963, sob direção de Peter Brook, e novamente em 1990, em versão comandada por Harry Hook.

Publicado originalmente em 1954, o livro acompanha um grupo de garotos britânicos isolados em uma ilha desabitada após um acidente. Sem a presença de adultos, eles tentam estabelecer regras próprias, mas a organização social rapidamente se desfaz, expondo tensões, conflitos e a fragilidade das convenções civilizatórias. Senhor das Moscas é uma representação simbólica do mal e do caos, nome atribuído ao demônio Belzebu, que, na tradição cristã, representa a perda da civilidade e a barbárie interior humana.

Golding serviu na Marinha Real Britânica durante a Segunda Guerra Mundial (1940-1945), vivenciando batalhas como o afundamento do Bismarck e o Dia D. Essas experiências traumáticas moldaram sua visão pessimista sobre a natureza humana e o mal, influenciando diretamente sua literatura.

