Wagner Moura estrela releitura de clássico de Virginia Woolf

Em meio à fase mais celebrada de sua trajetória artística, impulsionada pelo desempenho premiado em O Agente Secreto — trabalho que lhe garantiu reconhecimento em Cannes, no Globo de Ouro e uma indicação ao Oscar — o ator Wagner Moura se prepara para um novo desafio no cinema. Ele será o protagonista de The Last Day, releitura contemporânea de Mrs. Dalloway, romance de Virginia Woolf.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O longa marca a estreia de Rachel Rose na direção e no roteiro. Inspirado na estrutura do clássico modernista, o filme se desenrola ao longo de um único dia e acompanha o encontro breve, porém transformador, entre duas mães.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De um lado está Julia, escritora que enfrenta uma crise existencial atravessada por bloqueio criativo, um luto não elaborado e conflitos crescentes com a filha adolescente. Do outro, Taylor, enfermeira que lida com a depressão pós-parto. O encontro inesperado entre as duas provoca em Julia um movimento de revisão íntima, levando-a a confrontar escolhas, impasses e a possibilidade de redefinir seu próprio caminho.

Em entrevista ao Deadline, Rachel comentou o projeto: “Tornar-se mãe foi para mim como uma colisão — um começo e uma ameaça —, e eu sabia que precisava escrever a partir da tensão existencial dessa contradição. Em Mrs. Dalloway, fiquei impressionada com a forma como Virginia Woolf revela o apagamento não por meio de drama explícito, mas pela textura de um único dia comum — recados e encontros fortuitos — até que algo imenso muda dentro dela. Essa costura se tornou meu guia.”