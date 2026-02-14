Confira qual foi a edição do BBB com mais expulsões na história

A edição de 2026 do Big Brother Brasil se isolou como a de maior número de expulsões da história do reality. Com a eliminação do ex-jogador de futebol Edilson Capetinha, neste sábado (14/2), o programa chegou a três saídas por esta natureza. Capetinha deixou a casa mais vigiada do país depois de dar um toque no rosto de Leandro Boneca, durante uma discussão.

A versão da vez do reality, que conta com elenco formado por pipocas, camarotes e veteranos, ultrapassou as edições de 2023 e 2019. Ambas contaram com duas saídas cada. A mais recente teve as expulsões de MC Guimê e Cara de Sapato. Há sete anos, foram retirados Hariany e Vanderson Brito. Os BBB's de 2022, 2017, 2016 e 2012 contaram com uma desclassificação cada.

Antes de Capetinha, Sol Vega, egressa após ter participado em 2004, foi expulsa, na última quarta-feira (11/2), ao se envolver em embate com Ana Paula Renault. Ela agarrou o braço da sister e pisou no pé dela. Dias antes, Paulo Augusto empurrou Jonas Sulzbach enquanto os dois corriam para atender o Big Fone. A produção entendeu que Jonas teve a integridade física colocada em risco.

A edição de 2026 também contou com a desistência de Pedro. Depois de assediar Jordana sexualmente, apertou o botão para deixar a casa. Em comunicado feito tanto para os participantes quanto para o público, afirmou que, mesmo se Pedro não tivesse desistido, ele teria sido expulso.

Veja todas as expulsões da história do Big Brother Brasil:

BBB 26

Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson Capetinha

BBB 23

MC Guimê e Cara de Sapato: Retirados por comportamento inadequado diante de Dania Mendez, participante de um intercâmbio com o reality "La Casa de los Famosos".

BBB 22

Maria: Expulsa após deixar um balde escorrer sobre a cabeça de Natália, durante uma dinâmica.

BBB 19

Hariany: Expulsa por empurrar Paulo durante uma discussão ao fim de uma festa.

BBB 17

Marcos Harter: O médico acabou retirado do programa depois de brigar com Emilly, sua então namorada. Investigado pela Polícia Civil, o episódio ainda contou com lesões corporais na vítima.

BBB 16

Ana Paula Renault: de volta em 2026, Ana Paula, há 10 anos, deu dois tapas no rosto de Renan durante uma festa. A vítima da agressão foi, posteriormente, ao confessionário, para relatar o acontecido. Esta foi a primeira expulsão por agressão física na história do Big Brother.

BBB 12

Daniel Echaniz - Mandado embora da casa depois de ter sido acusado de abusar sexualmente de Monique Amin, que estava, no momento, desacordada. Posteriormente, Monique se sagrou vencedora do programa.