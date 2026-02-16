Silvia Abravanel revela bastidores dos testes que fazia com Silvio Santos

Silvia Abravanel abriu o coração sobre a falta que sente do pai, Silvio Santos (1930-2024). Sincera, a apresentadora destacou que algumas semelhanças com o saudoso Dono do Baú são apontadas pelas pessoas até hoje, e que ele se identifica totalmente.

"Adquiri caráter"

"Todo mundo sempre falou que sou muito parecida com ele. Depois de Deus, ele era meu melhor amigo. Além disso, era meu chefe e meu mestre. Adquiri a personalidade e temperamento exatamente iguaizinhos aos dele: forte, justo, honesto e de caráter", refletiu ela, em entrevista à revista Quem.

Silvia Abravanel, ainda, afirmou ter sido testada e moldada por Silvio Santos para para trabalhar atrás das câmeras, como diretora e produtora, e na frente delas no comando de programas, como o Sábado Animado.

"Acompanhei meu pai em várias feiras de filmes e formatos. Ele me ‘testava’ até para negociar e fechar um pacote para exibir no SBT. Confesso que na primeira vez, morri de medo, mas fui em frente e vi que ele ficou orgulhoso", explicou ela. "Ele me assista e sempre me ligava durante o programa ao vivo. Eu amava isso", relembrou Silvia.





