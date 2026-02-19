Sesi Lab promove encontro do Clube do Livro Pensa-Mundo neste sábado (21/2)

Clube do Livro Pensa-Mundo, do Sesi Lab, tem início neste sábado (21/2) - (crédito: Divulgação)

O Sesi Lab inicia, a partir deste sábado (21/2), a terceira edição do Clube do Livro Pensa-Mundo. O projeto terá oito encontros mensais que ocorrem aos sábados, de 14h às 16h30. A participação é gratuita e as vagas são destinadas para pessoas a partir de 14 anos, limitadas a 30 por encontro. Os ingressos são disponibilizados nas redes sociais do museu e no grupo oficial do Clube no WhatsApp; os encontros são independentes e não é necessário participar de todos.

Para a edição de 2026, a curadoria reúne obras de ficção científica, antropologia, arqueologia amazônica, alimentação e filosofia da ciência. A cada encontro, cinco exemplares do livro do mês seguinte serão sorteados entre os participantes e a loja do Sesi Lab oferece 10% de desconto no valor das obras selecionadas.

Confira a programação completa:

• 21 de fevereiro: A Fábrica, de Hiroko Oyamada (vagas esgotadas);

• 28 de março: O desejo dos outros – Uma etnografia dos sonhos yanomami, de Hanna Limulja;

• 9 de maio: Klara e o Sol, de Kazuo Ishiguro;

• 13 de junho: Sob os tempos do equinócio – Oito mil anos de história na Amazônia central, de Eduardo Góes Neves;

• 15 de agosto: Comida comum, de Neide Rigo;

• 12 de setembro: Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, de Philip K. Dick;

• 17 de outubro: Uma outra ciência é possível, de Isabelle Stengers;

• 28 de novembro: A parábola dos talentos, de Octavia Butler

Serviço

Clube do Livro Pensa-Mundo

De 21 de fevereiro a 28 de novembro, aos sábados, de 14h às 16h30, no Sesi Lab (SCTS Lote 1 - Plano Piloto). Entrada gratuita, com ingressos disponíveis nas redes sociais do museu e no grupo oficial do Clube no WhatsApp.