PREVISÃO!

Sensitiva prevê acidente trágico envolvendo Jojo Todynho e faz relato macabro

Lene Sensitiva relatou uma experiência macabra envolvendo a famosa

Sensitiva prevê acidente trágico envolvendo Jojo Todynho e faz relato macabro - (crédito: Reprodução/Instagram)
Durante entrevista ao programa Chupim, Lene Sensitiva foi surpreendida por uma pergunta do colunista Vladimir Alves sobre possíveis previsões envolvendo Jojo Todynho.

A vidente revelou que ficou impactada com o questionamento, pois afirmou ter sonhado recentemente com a artista.

Segundo Lene, a experiência aconteceu durante a madrugada, quando ela voltou a dormir após acordar por volta das 23h.

De acordo com o relato, Jojo teria surgido diante dela, separada por uma espécie de vidro.

“Eu dormi cedo ontem, acordei umas 11h e pouco, dormi novamente, só que eu estava acordada. Eu tenho certeza disso e ela apareceu em frente de mim”, contou.

Ela descreveu ainda que havia uma vidraça entre as duas e que, enquanto trocavam olhares, o vidro se estilhaçava.

“Só que uma vidraça afastava nós uma da outra. Aí eu ficava olhando e ela olhava assim, parada. Eu acenava para ela, até que o vidro estourava”, relatou.

A partir dessa imagem, Lene interpretou que o sonho poderia representar um alerta relacionado ao trânsito.

“Eu acredito que é um acidente gravíssimo que vai acontecer com ela no trânsito. Acredito que é isso por causa dos vidros”, afirmou.

Ao final, a sensitiva deixou um recado direcionado à cantora, em tom de cuidado: “Eu espero que você se cuide… É um aviso na verdade de cuidado”, alertou.

 

 

 

 

