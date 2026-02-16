Sensitiva prevê acidente trágico envolvendo Jojo Todynho e faz relato macabro

Durante entrevista ao programa Chupim, Lene Sensitiva foi surpreendida por uma pergunta do colunista Vladimir Alves sobre possíveis previsões envolvendo Jojo Todynho.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A vidente revelou que ficou impactada com o questionamento, pois afirmou ter sonhado recentemente com a artista.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo Lene, a experiência aconteceu durante a madrugada, quando ela voltou a dormir após acordar por volta das 23h.
De acordo com o relato, Jojo teria surgido diante dela, separada por uma espécie de vidro.
“Eu dormi cedo ontem, acordei umas 11h e pouco, dormi novamente, só que eu estava acordada. Eu tenho certeza disso e ela apareceu em frente de mim”, contou.
Ela descreveu ainda que havia uma vidraça entre as duas e que, enquanto trocavam olhares, o vidro se estilhaçava.
“Só que uma vidraça afastava nós uma da outra. Aí eu ficava olhando e ela olhava assim, parada. Eu acenava para ela, até que o vidro estourava”, relatou.
A partir dessa imagem, Lene interpretou que o sonho poderia representar um alerta relacionado ao trânsito.
“Eu acredito que é um acidente gravíssimo que vai acontecer com ela no trânsito. Acredito que é isso por causa dos vidros”, afirmou.
Ao final, a sensitiva deixou um recado direcionado à cantora, em tom de cuidado: “Eu espero que você se cuide… É um aviso na verdade de cuidado”, alertou.
Saiba Mais
- Mariana Morais Zé Felipe expõe 'chamado espiritual' e faz desabafo sobre caridade
- Mariana Morais Jamie Jones desembarca no Brasil para agenda intensa no Carnaval
- Mariana Morais Ator Matheus Fagundes participa de imersão voltada à influência e liderança
- Mariana Morais Sensitivo Val Couto faz alerta sobre incêndio na Grande Rio e cita Virginia
- Mariana Morais Simony é processada sob acusação de 'calote' por hospital famoso
- Mariana Morais Andressa Urach revela como o namorado lida com seus vídeos adultos; veja