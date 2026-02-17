InícioDiversão e Arte
Carla Perez se pronuncia sobre cena em desfile após acusação de racismo

Episódio gerou ampla repercussão nas redes sociais

Após acusações de racismo, Carla Perez se pronuncia sobre cena em bloco
Após acusações de racismo, Carla Perez se pronuncia sobre cena em bloco - (crédito: Reprodução/X)

A dançarina Carla Perez se pronunciou nas redes sociais nesta segunda-feira (16/2) após ser acusada de racismo durante o desfile do trio Pipoca Doce, no circuito Osmar, no Carnaval de Salvador. A artista foi criticada por subir nos ombros de um segurança negro enquanto comandava o bloco, no domingo (15/2).

Em nota, Carla pediu desculpas e reconheceu o impacto da cena. “Peço desculpas, de forma direta e sincera. Reconhecer o erro é o primeiro passo. O segundo é agir”, escreveu. No texto, a dançarina explicou que a decisão de subir nos ombros do segurança ocorreu em momentos pontuais do percurso, com o objetivo de se aproximar do público infantil que acompanhava o desfile. Apesar da justificativa, ela afirmou compreender a repercussão negativa da imagem.

“A imagem que ficou é dura, e eu reconheço isso. Ainda que a intenção tenha sido boa, a cena reproduz simbologias que nos atravessam enquanto sociedade. Remete a desigualdades históricas que estruturam o nosso país e que jamais podem ser naturalizadas. Nada justifica. Absolutamente nada”, declarou.

Carla também ressaltou a dimensão histórica e cultural do Carnaval de Salvador. “Ele é expressão de resistência, cultura e potência. Tenho consciência da responsabilidade histórica que isso carrega. Errei. Reconheço. E, mais uma vez, peço desculpas.”

O episódio gerou ampla repercussão nas redes sociais, com críticas à postura da artista. Uma internauta afirmou: “Qualquer pessoa com um mínimo conhecimento de semiótica sabe quão lamentável é essa imagem da Carla Perez”. Outra comentou: “Brasil, século XXI? 2026, Sinhá (Carla Perez) e seu serviçal em pleno carnaval de Salvador ”.

postado em 17/02/2026 17:52
