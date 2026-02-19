Denshattack!: entre a corrida infinita de trens com a emoção do skate

Denshattack! mistura Tony Hawk, um trem e muita maluquice para entregar uma experiência que requer muito estilo do jogador. - (crédito: Divulgação/Undercoders)

Anunciado oficialmente na Gamescom, o jogo Denshattack! surge como uma proposta que mistura adrenalina e estética urbana. O principal conceito do jogo, que deve ler lançado ainda neste ano, parte da premissa de controlar um trem como se o jogador fosse um skatista em alta velocidade. Desenvolvido pela Undercoders de Koa and the Five Pirates of Mara, o título aposta em uma jogabilidade acessível à primeira vista, mas com camadas de complexidade que vão além do que o conceito sugere. O jogo é inspirado em clássicos como Tony Hawk's Pro Skater, Jet Set Radio e Sonic Adventure.

Distopia sobre trilhos

A narrativa se passa em um Japão devastado por uma catástrofe climática. Enquanto a elite vive isolada em locais com ar purificado, conectados por um sistema hipersônico chamado VACTRAIN, o restante da população sobrevive em territórios abandonados dominados por gangues ferroviárias. Nesse cenário, surge o movimento rebelde Denshattack, que reconstrói trilhos deteriorados e transforma as ferrovias em palco de disputas territoriais.

A jornada começa com uma entregadora de lámen que utiliza o trem como ferramenta de trabalho. Aos poucos, ela se torna uma “Denshattacker”, competindo em desafios de habilidade e enfrentando gangues rivais. A estrutura lembra histórias clássicas de ascensão marginal, foras da lei e excluídos da sociedade que encontram seu lugar quando abraçam aa rebeldia.

Gameplay

À primeira vista, a mecânica remete a jogos mobile como Subway Surfers e Temple Run, com três trilhos principais, obstáculos constantes e troca rápida de faixas. No entanto, a diferença está na complexidade.

Aqui, alternar trilhos é o básico. O jogador precisa buzinar para abrir catracas, fazer curvas no tempo certo, frear diante de deslizamentos e, simultaneamente, executar manobras para acumular pontos, aproximando-se mais da lógica de combos de jogos de Skate consolidadas. A jogabilidade prende e distrai o jogador com facilidade, instigando a vontade de tentar a mesma fase mais de uma vez para melhorar o tempo e a pontuação.



Personalidade

Um dos elementos mais carismáticos de Denshattack! é a forma como os trens são tratados quase como personagens. Eles se deformam, reagem às manobras e expressam emoções visuais, assumindo postura de skatistas antropomorfizados. A personalização amplia essa sensação de identidade, permitindo que cada composição reflita o estilo do jogador.

O mundo ao redor acompanha essa energia. O visual cartunesco é vibrante, com cenários movimentados e gangues espalhadas pelas ferrovias abandonadas. Há uma estética urbana que dialoga diretamente com a cultura de rua, reforçada pela trilha sonora assinada por David Jaumandreu - que também dirige o jogo - e pelo compositor Tee Lopes, conhecido por trabalhos em Sonic Mania e Sonic Frontiers. As batidas suaves, mas energéticas, ajudam a sustentar o ritmo frenético da jogabilidade. Denshattack! parte de uma premissa de jogo independente e consegue transformá-la em algo funcional e estiloso. A combinação entre endless runner, jogo de manobras radicais e narrativa distópica cria um produto promisor.

Denshattack! chega em algum momento de 2026 e vai sair para o PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5.





