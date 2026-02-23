Rush anuncia nova turnê mundial com datas no Brasil para 2027

Rush chega a Brasília em 4 de fevereiro de 2027, na Arena BRB - Mané Garrincha - (crédito: Divulgação)

Nesta segunda-feira (23/2), a banda canadese Rush anunciou a nova turnê mundial, Fifty Something Tour, para 2027. Dono do sucesso Tom Sawyer, o grupo se apresenta em Brasília, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro durante os meses de janeiro e fevereiro do próximo ano. A turnê celebra 50 anos de carreira e presta homenagem ao companheiro de estrada, Neil Peart.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Hit do Guns N Roses ultrapassa 1 bilhão de plays no Spotify



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na capital brasileira, o show está marcado para 4 de fevereiro, na Arena BRB — Mané Garrincha. Os ingressos estão disponíveis no site da Eventim a partir desta semana, 25 de fevereiro, com valores entre R$225,50 a R$1.145. Também pode ser feita a adesão dos pacotes VIP’s, com variação de R$933,50 a R$13.632,50.

Leia também: The Cure: ‘Boys Dont Cry’ retorna em mix histórico e vinil raro

A banda Rush foi formada em agosto de 1968 em Toronto, Canadá. Com uma discografia de sucesso, incluindo Limelight, The spirit of radio, Closer to the heart e Fly by night, a banda conquistou um Juno Award na categoria de Melhor Álbum de Rock, nos anos de 1991, 1992 e 2013. Atualmente formada por Geddy Lee e Alex Lifeson, os artistas se preparam para voltar aos palcos e revisitar 50 anos de história.