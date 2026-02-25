Ator paulista, Eliot Tosta constrói carreira e família entre o Brasil e a Europa

Aos 37 anos e com 16 de carreira, Eliot Tosta vive um dos momentos mais profícuos de sua trajetória artística. Radicado em Madri desde 2019, o ator brasileiro transita com frequência entre Brasil, Portugal e Espanha, acumulando trabalhos no teatro e no audiovisual. Atualmente, pode ser visto na quarta temporada da série Arcanjo Renegado, no Globoplay, no filme Asa Branca, a Voz da Arena, em cartaz nos cinemas, e na novela Terra forte, exibida em Portugal e também disponível na Prime Vídeo. Para os próximos meses, estão previstos o lançamento da sexta temporada de Impuros, da Disney , e do longa Por um fio, sobre a vida de Dráuzio Varella.

Na Europa, Eliot acumula experiência em produções locais, como a série Santo, da Netflix, e o espetáculo Mi tío Paula, que ele classifica como um divisor de águas na carreira. "Mi Tío Paula foi um divisor de águas para mim. Me ensinou que um ator imigrante pode, sim, construir sua história do outro lado do oceano", afirma.

Mais recentemente, integrou o elenco da novela portuguesa Terra forte, onde interpreta o agente Rodrigo, um policial civil de Florianópolis. "Tem sido um trabalho incrível. A equipe e os companheiros de cena foram um verdadeiro presente. Cheguei para fazer um policial brasileiro que acompanhava uma prisão específica, mas o personagem começou a ganhar novas camadas e outros caminhos dentro da trama — e isso, para um ator, é sempre estimulante", conta.

A experiência em Portugal também trouxe uma aproximação especial com o público local, conhecido por sua paixão pelas novelas brasileiras. "A relação com o público português tem sido muito positiva. Como a novela se passa em Florianópolis e meu personagem é brasileiro, isso cria uma identificação natural e não gera estranhamento", explica.

Sobre a questão do idioma, Eliot esclarece que não precisou adotar o sotaque português na trama. "Fazer um personagem com sotaque português seria um grande desafio — não impossível, mas exigiria bastante estudo, prática e técnica. No caso do agente Rodrigo, falo com meu sotaque brasileiro mesmo. O português de Portugal fica mais para os bastidores, no camarim, de forma descontraída com os colegas. Acaba sendo uma brincadeira que também vira treino", diverte-se.

A decisão de construir carreira fora do Brasil, segundo o ator, não foi inteiramente planejada, mas sim uma resposta ao cenário político e cultural do país em 2019. "Nunca falei isso de forma tão direta em entrevista, mas, se há algo que tenho a 'agradecer ao desgoverno Bolsonaro', foi ter saído do Brasil. Em 2019, quando se congela a Ancine e se extingue o Ministério da Cultura, ser artista no nosso país se tornou algo nebuloso", desabafa.

Eliot reforça o caráter trabalhoso da profissão. "Muito se fala do glamour e da exposição, mas somos trabalhadores. Trabalhadores braçais. Uma diária de filmagem exige físico, voz, memória, estudo, preparo emocional. E isso sem falar em todos os outros profissionais envolvidos para executar uma simples cena. É muita gente trabalhando. São centenas de empregos gerados e uma economia inteira girando enquanto uma produção acontece", enfatiza.

A ideia inicial era passar três meses fora, mas o período se estendeu. Veio a pandemia e, com ela, a oportunidade de criar um projeto autoral em outro idioma. "Ali, comecei a enxergar, de fato, a possibilidade do caminho inverso. Que não seria fácil — mas, honestamente, nunca foi. Então o negócio era fazer acontecer. E vem acontecendo. Que os caminhos abertos aqui também possam refletir no nosso amado Brasil. E que nunca mais falte investimento, respeito e trabalho para quem vive de arte", completa.

Além da atuação, Eliot Tosta investe na carreira de agente artístico com a E.T. Agenciamento, representando talentos nacionais e internacionais para o mercado brasileiro. Como criador, também assina roteiro, direção e produção da web-série Célia & César, disponível no Instagram, que recebeu três indicações ao Rio Web Festival 2024.











No campo pessoal, o ator se prepara para um dos papéis mais desafiadores: o de pai. "O projeto mais imediato — e mais transformador — é a paternidade. Já estamos no sétimo mês, e esse não dá para adiar", revela. A ideia inicial era que o bebê nascesse no Brasil, para contar com a rede de apoio da família, mas as filmagens de Terra forte em Portugal, com previsão de término em março, alteraram os planos. "A logística não permitiria que ficássemos juntos nos últimos meses se voltássemos. Então, nosso bebê nascerá na Espanha — e isso já é uma linda mistura de caminhos", conta.

Entre os projetos futuros, Eliot aguarda resposta de um teste para uma série espanhola e vislumbra a possibilidade de novos trabalhos em Lisboa, o que pode gerar uma mudança de país. No Brasil, desenvolve dois roteiros com amigos — um com a Rubi e outro com a Pink Flamingo. "Sigo prospectando projetos audiovisuais e enviando testes para os talentos da ET Agenciamento. São muitos caminhos em construção. E eu gosto dessa sensação de estar sempre em movimento", finaliza.