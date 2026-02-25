Coletivo Superjazz lança disco em show na Infinu nesta quarta-feira (25/2)

Com uma mistura de ritmos, o Coletivo Superjazz apresenta pela primeira vez o repertório do novo disco, Contrastes II. O lançamento do álbum ocorre nesta quarta-feira (25/2), às 20h, na Infinu. Ingressos custam a partir de R$ 20, e os 50 primeiros que chegarem têm entrada gratuita.

A faixa de destaque é Jahzz Revolta, que o grupo brasiliense compôs para a banda BaianaSystem. O encontro entre os músicos se deu durante o Festival Voa 2024. “Ela usa um sample da música Jah Jah Revolta, do próprio BaianaSystem, por isso queríamos tentar entregar na mão deles”, comenta Dudão Melo, fundador do Superjazz.

Para ele, essa música ilustra o processo de criação do Coletivo Superjazz, que se baseia em loops e samplers. “Acontece basicamente ao vivo, sendo composta de forma coletiva e na hora, sem ensaios”, completa. Jahzz Revolta também está presente em Mixtape Pirata, Vol. 1, lançado pelo conjunto baiano neste mês.

A apresentação desta noite tem início com audição comentada dos disco, antes de DJ Dudão Melo, Bruno Portella, Henrique Alvim e Paulo Black subirem ao palco. “Queremos resgatar a importância e o papel do jazz como uma música de resistência e protesto, negra e periférica, rompendo os rótulos e clichês que cercam atualmente não só o jazz mas boa parte da nossa música instrumental”, diz Dudão. O álbum reúne influências da música eletrônica e do hip hop.

Serviço:

Coletivo Superjazz, na Infinu (506 Sul), nesta quarta-feira (25/2), às 20h. Ingressos a partir de R$ 20, disponíveis na bilheteria do local. Os 50 primeiros a chegar tem entrada gratuita.

