Ivete Sangalo tranquiliza fãs após sofrer queda e corte no rosto por conta de mal-estar

Ivete Sangalo durante apresentação no carnaval de São Paulo, em 2026 - (crédito: LEANDRO CHEMALLE/ESTADÃO CONTEÚDO)

A cantora Ivete Sangalo foi internada, nesta quarta-feira (25/2), em Salvador (BA), após ser diagnosticada com um quadro de virose. A cantora de 53 anos tranquilizou os fãs sobre o quadro de indisposição.

Por meio de uma postagem feita no Instagram, a baiana relatou ter enfrentado um mal estar intenso durante toda a noite. Em decorrência da indisposição intestinal, Ivete desidratou e desmaiou. Por isso, sofreu um corte no rosto. "Passei a noite indo ao banheiro", contou. No entanto, afirmou que passa bem. "Estou bem assistida".

Veja o depoimento de Ivete Sangalo nas redes sociais:

Agenda agitada antecedeu quadro de mal-estar

A hospitalização de Ivete Sangalo aconteceu na sequência de um período intenso na agenda da cantora. Durante o carnaval de 2026, a baiana realizou shows em diferentes capitais do país. Além de Salvador, sua cidade natal, inaugurou trios elétricos no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Logo depois da folia, porém, mostrou aos seguidores nas redes que cuidava do corpo para se recuperar do momento de esforço. Em postagens, expunha rotinas de treinos completos, apesar de manter cargas mais leves para priorizar um retorno gradual à melhor forma.