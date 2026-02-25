Exposição sobre memes no CCBB chega aos últimos dias

A exposição Meme: no Br@sil da memeficação, que reúne mais de 800 obras de 200 artistas, fica em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) até domingo (1/3). Como parte da programação da última semana, a mostra recebe conversa com os curadores Clarissa Diniz e Ismael Monticelli neste sábado (28/2), às 17h, quando serão distribuídos 50 exemplares do catálogo da exposição. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria física do CCBB ou no site.

A roda de conversa vai abordar o processo da pesquisa e os desafios de traduzir os memes para o formato da mostra. O material de 240 páginas, que será distribuído, registra a exposição ao reunir os textos curatoriais de todos os núcleos, as legendas comentadas apresentadas nas salas e um ensaio inédito dos curadores. A publicação inclui ainda um texto inédito de Viktor Chagas, referência nacional nos estudos sobre memes.

Em exibição até 1º de março de 2026, a mostra ocupa as galerias 3 e 5 e o Pavilhão de Vidro do CCBB Brasília. Depois, a exposição segue para o Centro Cultural Banco do Brasil Belo Horizonte.





Serviço:

Meme: no Br@sil da memeficação, no CCBB, até 1º de março. Visitação de terça a domingo, das 9h às 21h. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria física ou no site do CCBB.

Conversa com os curadores Clarissa Gonçalves e Ismael Monticelli, neste sábado (28/2), às 17h. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria física ou no site do CCBB.



