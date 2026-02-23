Sucesso em 'Três Graças', Romulo Estrela protagoniza ensaio ousado





Sucesso na novela Três Graças, Romulo Estrela voltou a movimentar as redes sociais nesta segunda-feira (23/2). Aos 41 anos, o ator compartilhou cliques de um ensaio sensual que rapidamente chamou a atenção dos fãs, surgindo sem camisa, com o abdômen definido em evidência e usando apenas um short preto, envolto por um edredom branco que reforçou o clima intimista das imagens. Na legenda, ele optou pela simplicidade e publicou apenas um coração preto.

O ensaio não demorou a repercutir entre os seguidores, que encheram os comentários com reações empolgadas e cheias de elogios. Muitos internautas destacaram a beleza e a presença do artista nas fotos, afirmando que cada clique parecia ainda mais impactante que o anterior. Entre as mensagens, não faltaram declarações divertidas, comparações elogiosas e até comentários dizendo que as imagens foram suficientes para tirar o fôlego de quem acompanhava a publicação.

O sucesso do ator nas redes acompanha o bom momento vivido na televisão. Atualmente no ar como o policial Paulinho Reitz, Romulo tem conquistado o público na trama das nove, personagem que se destaca por sua postura íntegra e pela carga emocional da história, além do envolvimento romântico que movimenta a narrativa. O papel ganhou visibilidade e passou a arrancar suspiros dos telespectadores, consolidando o artista como um dos nomes centrais da novela, que reúne grandes protagonistas no elenco principal.

Esse destaque na TV parece refletir diretamente no engajamento digital do ator, que vem acumulando elogios tanto pela atuação quanto pelo carisma fora das telas. Com a combinação de talento, exposição em horário nobre e publicações estratégicas nas redes sociais, Romulo Estrela mantém o nome em evidência e prova que, além de brilhar na dramaturgia, também sabe como dominar a atenção do público com ensaios que elevam a temperatura da internet.

