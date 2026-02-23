Carlinhos Maia é vaiado e desabafa: "Não nasci pra agradar"





Depois de ser alvo de vaias no Carnaval do Recife, Carlinhos Maia decidiu comentar o episódio publicamente. Em conversa com a coluna de Fabia Oliveira, o influenciador admitiu que a reação negativa de parte dos foliões o afetou, mas reforçou que não vive em busca de aprovação unânime. Eu vim pra ser gostado e desgostado, declarou, ao refletir sobre o ocorrido.

O humorista havia sido convidado para participar de um dos trios do tradicional Galo da Madrugada, considerado um dos maiores blocos do mundo. No entanto, durante a passagem pelo percurso, parte do público reagiu com vaias, o que levou Carlinhos Maia a responder com palavrões. Ao relembrar a situação, ele reconheceu que acabou focando mais nas críticas do que no apoio recebido. Incomodar é óbvio que incomoda, mas eu acho que eu fico mais incomodado com a minha burrice mesmo, porque a maioria das pessoas estava aplaudindo e gritando Eu que reparei em meia dúzia de baitola vaiando e eu comecei a gritar, afirmou.

Reflexões sobre fama e vida pessoal

Durante o Desfile das Campeãs na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, Carlinhos Maia voltou ao assunto e destacou que não pretende agradar a todos. E outra, eu não nasci pra agradar todo mundo não. Eu vim pra ser gostado e desgostado. Eu não gosto de todo mundo, completou. Ainda em tom descontraído, disse que toparia ver sua trajetória virar samba-enredo: É óbvio que aceito, eu sou um cara que adoro elogios, adoro que contem a minha história () Então, eu aceito qualquer coisa que seja legal As pessoas querem que a gente aceite coisa ruim, o que foi legal eu aceito.

Ao falar sobre a vida pessoal, o influenciador mencionou o ex-marido, Lucas Guimarães, e descartou reconciliação amorosa. Ponto final nunca, porque é um cara que está na minha vida desde o começo. Mas na parada de ficar junto sim, tá tudo bem, ele tá convivendo e eu também tô, concluiu. No mesmo camarote, o nome de Lucas Lobato também chamou atenção, apontado como possível novo affair do humorista.

