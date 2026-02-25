Luísa Sonza celebra 2 anos de namoro com Luis Ribeirinho e se declara - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Luísa Sonza, de 27 anos, abriu seu coração nas redes sociais nesta quarta-feira (25/2) para comemorar os dois anos de relacionamento com Luis Ribeirinho. A cantora compartilhou fotos do casal e escreveu uma declaração cheia de carinho: 2 anos (um pouco mais que isso na verdade) de nós. Minha pessoa favorita no mundo. Te amo, te amo, te amo, sempre, sempre, sempre.

A publicação rapidamente recebeu comentários de fãs e amigos elogiando o casal. Mensagens como Casal lindo, Meu Deus, lindos demais e Vocês merecem toda a felicidade do mundo mostram a admiração do público e o apoio ao romance da cantora com o médico e ex-modelo.

Para marcar a data, Luísa e Luis escolheram um cenário à altura: Roma, na Itália. O casal compartilhou detalhes da hospedagem no luxuoso Hotel De Russie, conhecido por suas diárias que podem chegar a R$ 34 mil, transformando a celebração em uma experiência inesquecível.

Quem é Luis Ribeirinho?

Luis Ribeirinho, de 30 anos e natural de Portugal, mantém a vida pessoal fora dos holofotes. Médico, ex-modelo e surfista, ele se conheceu com Luísa em dezembro de 2023, após um pocket show da cantora no Rio de Janeiro, mas o namoro só se tornou público em 2024.

Mesmo discreto, Ribeirinho tem ligação com o mundo artístico, tendo trabalhado como modelo para marcas em Portugal, e se destaca pelo equilíbrio entre vida pessoal e exposição ao lado da cantora.

