BBB 26: Solange fala em "estupro", dispara contra Samira e é criticada

Uma nova polêmica do Big Brother Brasil 26 tomou conta das redes sociais na tarde desta quarta-feira (25/2). Durante uma conversa com a pipoca Samira, a camarote Solange Couto se irritou após recusar um convite para almoçar com o restante do grupo. Anteriormente, os veteranos Babu Santana e Ana Paula Renault já haviam brigado pelo mesmo motivo.

Após a negativa, Solange Couto reclamou da atitude de Samira para Babu. Ambos estavam irritados, pois não queriam comer naquele momento. "Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não", afirmou a atriz. "Vai pra porr*! Pessoa quando é infeliz assim, é infeliz porque deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem!", continuou.

O comentário da camarote gerou revolta em boa parte do público, que se incomodou com a gravidade do comentário de Solange. No perfil oficial de Samira, a equipe da sister se manifestou contra as falas.

"Solange chamou a Samira de fruto de 'estupro' ou 'trepada mal dada' por ter chamado ela pra almoçar, só porque ela não estava com vontade. É o fim dos tempos mesmo", argumentaram os administradores do perfil.

Em resposta ao posicionamento, fãs da Samira criticaram a postura da camarote. "A pessoa que fala de Deus e que prega o bem, mas levanta uma das frases mais podres da edição", pontuou um internauta. "Foi uma das piores falas que já disseram nesse programa", afirmou outro usuário.

Em resposta às críticas, a equipe de Solange Couto postou uma nota oficial nesta quarta-feira, 25, em que buscou justificar as falas da atriz. Para eles, a fala da camarote "deve ser decomposta e compreendida em suas duas partes distintas" para ser compreendida.

De acordo com eles, a primeira parte - "Eu nasci do prazer, não nasci do estupro" - faz referência à própria Solange. "Trata-se de uma reafirmação de sua própria origem, expressando o carinho e o amor com que foi concebida por seus pais, não havendo, neste trecho, qualquer referência ou insinuação à participante Samira", justificaram.

Já na segunda parte - "A pessoa quando é infeliz assim, é infeliz assim porque deve ter nascido de uma trepada mal dada" -, Solange está se referindo à Samira. "É crucial observar que, neste ponto, Solange Couto se refere à Samira qualificando-a apenas como 'infeliz'", afirmou a equipe da atriz em suas redes sociais.

"É fundamental sublinhar que, em nenhum instante de sua fala, Solange Couto atribui a Samira a condição de 'fruto de estupro'", continuou justificando o time da atriz. "A conexão da palavra 'estupro' foi feita pela própria Solange em referência à sua própria concepção, para, em seguida, caracterizar Samira como 'infeliz' e conjecturar, de forma generalizada e questionável, sobre as possíveis origens de sua suposta infelicidade, utilizando a expressão popular 'trepada mal dada'", finalizou.